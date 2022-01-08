أسرع طريقة لعمل عجينة الكريب على أصولها في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المحلات

طريقة عمل عجينة الكريب، الكريب من أكثر الاكلات السريعة التي يقبل عليها الكثير سواء كان من الشباب، أو حتى من الأطفال والكبار، فهو من الاكلات اللذيذة جدًا التي لها طعم مختلف، فهو عبارة عن مختلف الشكل والطعم، وهو يعتبر من المعجنات التي يتم حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة في ذلك مثل اللحمة المفرومة أو قطع الفراخ أو غيرها، مع إضافة الجبن المختلفة، وتبحث العديد من الأمهات على طريقة عمل الكريب بشكل كامل في المنزل توفيرًا من شرائه من الهارج، وايضًا ليصبح أكثر امانًا.

طريقة عمل عجينة الكريب

عجينة الكريب، بالفعل من اسهل الاكلات التي يمكنك إعدادها في البيت في خلال دقائق معدودة، مع الاحتفاظ بطعمه اللذيذ مثل الجاهز بل افضل، وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق، وذلك حسب عدد الكريبات المطلوب.

رشة ملح بسيطة.

ملعقة واحدة من السكر.

بيضتين بدرجة الغرفة.

كوب ونصف من اللبن الحليب.

للحصول على عجينة الكريب في افضل شكل لها لابد من استخدام الخلاط الكهربايي، وذلك بسرعة تحضيرها أيضًا. أضيفي بداخله الدقيق، ورشة الملح والسكر. ثم اضيفي بعد ذلك البيض، وقومي بالخلط حتى يندمج مع كل المكونات وتصبح عحينة متماسكة، أضيفي إليه الحليب. أعيدي الخلط سرعة عاليه حتى لا يحدث أي تكتلات، وتصبح عجينة ذات قوام كريمي ناعم. اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. احضري مقلاه مناسبة الحجم، وأن تكون ذات طبقة عازلة عن الالتصاق. ضعي المقلاة على النار الهادئه. أضيفي بداخلها نصف كوب من العجين. حركي المقلاه حتى يصبح قرص دائري معكي كل المقلاه. اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا من أسفل ويصبح لونه ذهبي. اقلبي الكريب حتى ينضج من الوجه الاخر. هكذا أصبحت جاهزة اخرجيها في طبق، واستمري بعد ذلك لعمل كل كمية الدقيق بنفس الخطوات السابقة. غطي كل الكريبات التي تم صناعتها في الطبق. احضري الان الحشو المطلوب للكريب. ضعي الحشو بداخل الكريب، وقومي بتشكيل المريب على شكل مثلث. ضعيه مرة أخرى على المثبته حتى يتخمر ومن الخارج، ويصبح مقرمش ولذيذ. وقد ذكرنا سابقاً عن طريقة عمل الخبز الفينو مثل الجاهز. يقدم بعد ذلك الكريب بألف هنا وشفا.

خطوات تحضير العجينة في البيت