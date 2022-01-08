ببيضة واحدة عملت أطري كيكة حليب هشه وقطنية بصوص الشوكولاتة هتلغي بعدها كل أنواع الكيك ومش هتبطلي تعمليها

كيكة حليب هشه وقطنية بصوص الشوكولاتة، يعد الكيك من الحلويات الشهية التي يفضلها كلاً من الكبار والصغار، حيث أنه يتميز بنكهته اللذيذة والرائعة التي يفضلها الكثيرين ويمكن تناول الكيك في وجبات الإفطار مع كوب من اللبن أو الشاي أو تناوله عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل كيكة الحليب الهشة باستخدام بيضة واحدة.

كيكة حليب هشه وقطنية بصوص الشوكولاتة

يمكن اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات لتحضير كيكة الحليب الهشة وهي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من اللبن السائل.

⅔ كوب من السكر.

بيضة.

مكونات كيكة الحليب الهشة

في البداية نقوم بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الزبدة والسكر ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ويصبح القوام كريمي.

بعد ذلك يتم إضافة البيضة والفانيليا ونقوم بالخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

في إناء آخر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونمزجهم جيداً، ثم يتم إضافة هذا الخليط بشكل تدريجي على خليط الزبدة، ويتم أيضاً إضافة اللبن بالتبادل مع الدقيق حتى تنتهي الكمية ويختفي الدقيق نهائياً.

في صينية الفرن نقوم بدهنها بالزبدة وتبطينها بالدقيق، ثم يتم سكب عجينة الكيك في الصينية.

نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة 35 أو 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

يتم اختبار نضج الكيكة باستخدام سكينة يتم إدخالها في الكيك إذا خرجت نظيفة فيُعتبر الكيك قد نضج أما إذا خرجت السكينة وبها عجين فتكون بحاجة إلى المزيد من الوقت في الفرن لكي تنضج.

باستخدام سكينة يتم إدخالها في الكيك إذا خرجت نظيفة فيُعتبر الكيك قد نضج أما إذا خرجت السكينة وبها عجين فتكون بحاجة إلى المزيد من الوقت في الفرن لكي تنضج. يتم إخراج صينية الكيكة من الفرن وتركها تبرد تماماً قبل تقطيعها لكي لا تتفتت.

من الفرن وتركها تبرد تماماً قبل تقطيعها لكي لا تتفتت. يمكن إضافة أي صوص تفضلونه على كيكة الحليب فيمكن وضع صوص الشوكولاتة أو الفراولة أو الكراميل، أو يمكن إضافة الكريمة إليها.

طريقة تحضير كيكة الحليب الهشة

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل كيكة الحليب الهشة ببيضة واحدة، يمكن تنفيذ هذه الطريقة وتجهيز ألذ كيك لعائلتك بدلاً من شرائها من الخارج.