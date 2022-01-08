بصلة واحدة كالسحر في علاج الكحة الجافة والسعال وطرد البلغم وتنقية الصدر تماما للكبار والصغار

علاج الكحة الجافة والسعال وطرد البلغم وتنقية الصدر، تعتبر الكحة من المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الكبار والصغار حيث أن الكحة تحدث بسبب وجود هيجان في الحلق، ويمكن أن يصاحب حدوث الكحة بلغم ومخاط وتكون الكحة أمر مزعج لمن يعاني منها، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استعمالها من أجل التخلص من الكحة بشكل نهائي، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية استخدام البصل في علاج الكحة.

يمكن استخدام البصل في علاج الكحة والسعال حيث هناك أكثر من طريقة يتم فيها استخدام البصل لعلاج الكحة ومن هذه الطرق:

ويمكن وضع ملعقة كبيرة من البصل المبشور مع عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ثم يتم تغطية الخليط وتركه لمدة ساعتين على الأقل، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط من شوائب البصل وسكبه في زجاجة محكمة الغلق، ويتم تناول ملعقة من هذا الخليط كل ساعتين أو ساعة.

يمكن أيضاً تناول شوربة البصل فسوف يساهم ذلك في علاج الكحة أيضاً.

ويمكن أيضاً استخدام البصل لعلاج الكحة والسعال عن طريق إضافة حبة من البصل إلى الماء ووضعهم على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم ترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم يتم شرب ماء البصل المنقوع.

علاج الكحة الجافة والسعال وطرد البلغم وتنقية الصدر

أسباب الكحة عند الكبار والصغار

قبل أن نتعرف على الوصفات التي يمكن عن طريقها علاج الكحة يجب معرفة ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الكحة ومنها:

يمكن أن تحدث الكحة بسبب وجود التهاب في القصبات الهوائية.

بسبب الربو حيث يكون ذلك بسبب التغير في فصول السنة، أو بسبب التعرض للهواء البارد أو استنشاق بعض العطور والمواد الكيميائية المختلفة.

يمكن أن تكون الكحة بسبب وجود بعض حالات العدوى مثل عدوى السل.

بسبب التعرض للارتجَاع الحنجري البلعومي ويعني ذلك تدفق حمض المعدة تجاه الأعلى.

بسبب بعض أدوية ضغط الدم حيث هناك بعض الأدوية التي تسبب ظهور الكحة.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية علاج الكحة والسعال باستخدام البصل للكبار والصغار، وكذلك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الكحة والسعال.