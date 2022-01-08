خلطة لبنانية مذهلة في صبغ الشيب المبكر والقضاء على الشعر الأبيض

خلطات لصبغ الشيب عند وقوع بعض السيدات في كابوس ظهور الشيب المبكر تبدا المشكلة الحقيقية التي تبحث الكثيرين من السيدات لحلها عن طريق الصبغات وبالرغم من انها تعمل على صبغ الشعر الأبيض ولكن نجد لها الكثير من الآثار الجانبية لها، وتزيد من المشكلة، فلا نجد أفضل من الصبغات المقدمة من الوصفات الطبيعية التي تعمل بفاعلية على تأخير عملية ظهور الشعر الابيض وايضا بعض الوصفات التي تقوم بتغطية الشيب دون الحاجة إلى شراء الكريمات الكيميائية، فدعونا نستعرض سويا لكيفية تحضير وتطبيق كل وصفة.

خلطات لصبغ الشيب المبكر

بالنسبة لعلاج الشيب المبكر هناك أكثر من وصفة تعمل بالفعل كسحر في علاج ظهور الشيب منها وصفة ماء الميرمية واوراق الكاري، واليكم تحضير وصفة ماء الميرميه فقط دون إضافة أي مكونات أخري، ضعي كمية من أوراق الميرميه في وعاء واضيفي عليهم لتر من الماء الساخن وغطي الوعاء واتركيه لمدة ثلاث ساعات ثم صفي أوراق الميرمية وخذي مستخلص الماء ثم وزعيه على شعرك جيدا يفضل تطبيق تلك الوصفة ليلا ويترك بالنهار يغسل الشعر بالماء دون إضافة عليه شامبو، حافظي على استمرارك لتلك الوصفة لمدة شهر تقريباً وسترين اختفاء الخصل البيضاء من شعرك تدريجياً

الوصف الثانية

وصفة أوراق الكاري للتخلص من ظهور الشيب المبكر

وصفة اوراق الكاري تتميز بعلاجها لظهور الشعر الأبيض الذي يغزو الشعر مع المواظبة عليها على مدار ثلاثة اشهر تقريبا فهي من الوصفات الهائلة، عليك فقط تحضير نصف كوب من زيت جوز الهند في وعاء وأضيفي عليه كوب كبير من أوراق الكاري ثم ضعيه على النار مع التقليب حتى يتحمص تمام معك ثم يرفع من على النار ويترك على جنب حتى يبرد ثم يصفي ونأخذ منها مستخلص الزيت ونبدا بتوزيعه على الشعر بالكامل ويترك لمدة ثلاث ساعات ثم يشطف الشعر بالماء البارد على الأقل مرة من كل أسبوع للوصول إلى النتيجه المطلوبه.

وصفة البرتقال لتغطية مثالية للشيب

من ضمن الوصفات الفعالة في منح الشعر الأبيض تغطية مثالية هي وصفة عصير البرتقال التي تصبغ الشعر الأبيض من أول استخدام باللون البرتقال المائل قليلا للون المحمر، فمن خلال توزيع كوبان من عصير البرتقال على الشعر مع التدليك لدقائق، ثم يغطي حتي مرور ساعتين ثم يشطف بعدها بخل التفاح الذي يعمل على تثبيت اللون أطول فترة ممكنة.