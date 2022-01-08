البقلاوة من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيرها برقائق الجلاش المحشية بالمكسرات، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها خاصةً في شهر رمضان المبارك الذي يشتهر بالحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل البسبوسة والكنافة وبلح الشام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل أصابع البقلاوة بألذ طعم وأسهل طريقة.مكونات أصابع البقلاوة
يتم تحضير أصابع البقلاوة في المنزل بنفس طعم الجاهز بالمكونات التالية:-
- نصف كيلو جلاش.
- مكسرات من أي نوع مفضل.
- كوب سمن مذاب.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة أو عسل نحل.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
مقادير الشربات
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة تحضير أصابع البقلاوة سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- أولاً نخرج الجلاش من الفريزر ليكون بدرجة حرارة الغرفة، ولا يتفتت أثناء استخدامه في تحضير البقلاوة.
- لتحضير الشربات: نذوب كوب ونصف من السكر في كوب ماء، نضع الإناء على النار حتى يبدأ الشربات في الغليان ثم نضيف عصير نصف ليمونة.
- نترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق حتى يثقل القوام، ثم نطفئ النار ويترك ليبرد تماماً قبل استخدامه.
- نطحن المكسرات ناعم ثم نضيف عليها نصف ملعقة صغيرة قرفة وملعقتين من السكر البودرة أو عسل النحل.
- ندهن الصينية بالسمن السائل، ثم نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالسمن باستخدام فرشاة ثم نضع ملعقة كبيرة ونصف من حشوة المكسرات ثم نلف ورقة الجلاش على شكل رول.
- نقطع رول الجلاش إلى أصابع بحجم متساوي، ثم نضعها في الصينية وندهن وجه أصابع البقلاوة بالسمن.
- ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- تسقى أصابع الجلاش بالشربات البارد فور خروجها من الفرن ثم تزين بالمكسرات.
- ويفضل تغطية الصينية حتى تحتفظ أصابع الجلاش بطراوتها ولا تجف أثناء تعرضها للهواء، وعندما تبرد تماماً تقدم بألف صحة وعافية.
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البقلاوة من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيرها برقائق الجلاش المحشية بالمكسرات، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها خاصةً في شهر رمضان المبارك الذي يشتهر بالحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل البسبوسة والكنافة وبلح الشام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل أصابع البقلاوة بألذ طعم وأسهل طريقة.مكونات أصابع البقلاوة
يتم تحضير أصابع البقلاوة في المنزل بنفس طعم الجاهز بالمكونات التالية:-
- نصف كيلو جلاش.
- مكسرات من أي نوع مفضل.
- كوب سمن مذاب.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة أو عسل نحل.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
مقادير الشربات
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة تحضير أصابع البقلاوة سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- أولاً نخرج الجلاش من الفريزر ليكون بدرجة حرارة الغرفة، ولا يتفتت أثناء استخدامه في تحضير البقلاوة.
- لتحضير الشربات: نذوب كوب ونصف من السكر في كوب ماء، نضع الإناء على النار حتى يبدأ الشربات في الغليان ثم نضيف عصير نصف ليمونة.
- نترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق حتى يثقل القوام، ثم نطفئ النار ويترك ليبرد تماماً قبل استخدامه.
- نطحن المكسرات ناعم ثم نضيف عليها نصف ملعقة صغيرة قرفة وملعقتين من السكر البودرة أو عسل النحل.
- ندهن الصينية بالسمن السائل، ثم نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالسمن باستخدام فرشاة ثم نضع ملعقة كبيرة ونصف من حشوة المكسرات ثم نلف ورقة الجلاش على شكل رول.
- نقطع رول الجلاش إلى أصابع بحجم متساوي، ثم نضعها في الصينية وندهن وجه أصابع البقلاوة بالسمن.
- ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- تسقى أصابع الجلاش بالشربات البارد فور خروجها من الفرن ثم تزين بالمكسرات.
- ويفضل تغطية الصينية حتى تحتفظ أصابع الجلاش بطراوتها ولا تجف أثناء تعرضها للهواء، وعندما تبرد تماماً تقدم بألف صحة وعافية.