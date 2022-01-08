البقلاوة من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيرها برقائق الجلاش المحشية بالمكسرات، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها خاصةً في شهر رمضان المبارك الذي يشتهر بالحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل البسبوسة والكنافة وبلح الشام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل أصابع البقلاوة بألذ طعم وأسهل طريقة.

مكونات أصابع البقلاوة

يتم تحضير أصابع البقلاوة في المنزل بنفس طعم الجاهز بالمكونات التالية:-

نصف كيلو جلاش.

مكسرات من أي نوع مفضل.

كوب سمن مذاب.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة أو عسل نحل.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

مقادير الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير أصابع البقلاوة سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-