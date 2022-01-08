هتعملى لحمه طرية زي الزبدة....مكون واحد بس نضعه على اللحمه لتسويتها بسرعه بدون حله ضغط

مكون واحد بس نضعه على اللحمة لتسويتها بسرعه، تعتبر اللحمة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتميز بطعمها ونكهتها اللذيذة التي تنال إعجاب كل من يتناولها، ولكن مشكلة اللحم أنه يأخذ وقتاً طويلاً لكي يتم تسويته فهناك بعض البيوت التي يوجد بها حلة الضغط التي تعمل على تسوية اللحم بسرعة، ولكن حلة الضغط تعتبر مكلفة ولا يستطيع الكل الحصول عليها، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية تسوية اللحم بشكل سريع.

مكون واحد بس نضعه على اللحمة لتسويتها بسرعه

سوف يتم تسوية اللحم بسرعة كبيرة ولن تحتاج إلى الكثير من الوقت ولن تنتظرين فترة طويلة لكي يتم طهي اللحمة وتسويتها ويمكن حل كل المشكلة عن طريق اتباع الآتي:

½ كيلو من اللحم.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ورقتان لورا.

ملعقة من السكر.

حبة من الطماطم.

فصين من الحبهان.

فص مستكه.

مكونات تسوية اللحم بسرعة

في إناء على النار نقوم بوضع قطع اللحم ومن الأفضل أن يكون إناء مانع للالتصاق وترك اللحمة على النار لمدة خمس دقائق لكي تأخذ صدمة.

بعد ذلك نقوم بإخراج اللحم من الحلة ووضعها تحت الماء الجاري وغسلها مرة أخرى.

في إناء آخر نقوم بوضع ملعقتين من الزيت ونضيف إليها المستكة والحبهان ثم يتم وضع اللحمة عليها ونقلبهم جيداً ونترك اللحمة لكي تتشوح قليلاً وتصبح ناشفة.

بعد ذلك يتم وضع حبة البصل والطماطم ونقوم بإضافة ملعقة من السكر وهي التي تعمل على تسريع عملية التسوية.

بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الماء المغلي على اللحمة ونضيف ورق اللورا وتركها حتى تغلي مرة أخرى، ثم يتم تهدئة النار وترك اللحمة حتى تنضج تماماً.

عندما تقترب اللحمة من مرحلة التسوية نقوم بوضع ملعقة من الملح عليها وكذلك ملعقة من الفلفل الأسود ثم تركها حتى تمام التسوية وبعدها يتم إطفاء النار.

طريقة تحضير وصفة تسوية اللحم بسرعة

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة تسوية اللحم بسرعة من دون أخذ وقت كبير في عملية تسوية اللحمة، فيمكنك اتباع هذه الطريقة و طهي اللحوم بطريقة سريعة ووقتٍ قصير و قدمي لعائلتك طريقة لحمة لذيذة.