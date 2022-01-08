طريقة عمل المخمرية في البيت لتعطير الجسم والشعر رائحة ثابتة تدوم طويلاً

عمل مخمريه لتعطير الجسم، يوجد كثير من الطرق المختلفة لعمل مخمريه لتعطير الجسم حيث تتميز المخمريه برائحتها الفواحة المعطرة للجسم التي تمنح الجسم النعومة المطلقة والرائحة المميزة التي تعمل على إعطاء إحساس بالراحة والاسترخاء، فقد تبحث الكثير من النساء عن طرق تحضيرها في المنزل وذلك لكونها أكثر أمانا ً من التي يتم جلبها من الخارج حيث يدخل في صناعتها بعض المواد الكيماوية التي قد تضر بصحة الجلد والبشرة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير مخمريه لتعطير الجسم في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد فتابعونا.

مخمريه العود لتعطير الجسم

المكونات :-

عدد ملعقتين من الفازلين الطبي أو من كريم جليسوليد.

كمية مناسبة من الجلسرين.

مكعب من العود الأصلي من الدرجة الممتازة.

ملعقتان من ماء الورد.

نبدأ ببشر مكعب العود حتى يصبح ناعماً تماماً.

بعد ذلك يضاف إليه ماء الورد والجلسرين ثم توضع المكونات على نار هادئة مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكونات بشكل جيد.

يتم إضافة كريم الجليسوليد إلى خليط العود أو يمكن استخدام الفازلين كبديل عن الكريم.

بعد ذلك يتم التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس ،يمكن وضع الخليط في علبة فارغة نظيفة وتترك لتبرد تماماً.

يتم استخدامها بعد الاستحمام من اجل الشعور بإحساس الراحة والانتعاش.

طريقة التحضيرمخمريه مكس بالزيوت العطرية

المكونات :-

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

مقدار عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

يتم إحضار زيوت عطرية بأي رائحة حسب الرغبة.

عدد ٢ملعقة من الجليسرين.

يتم وضع الفازلين الطبي في إناء صغير على النار ويفضل أن تكون النار هادئة وتقلب حتى يتم الذوبان.

يتم رفعها من على النار حتى تبرد تماماً، بعد ذلك يضاف لها زيت اللوز.

ثم يضاف إليها الزيوت العطرية والجلسرين ويتم تقليب الخليط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات وتمتزج.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في برطمان زجاجي ويتم الاحتفاظ بها لحين الاستخدام.

طريقة التحضير

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل مخمريه لتعطير الجسم بالمنزل بالخطوات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.