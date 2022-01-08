تخلصي من الحواجب الخفيفة وأصبغيها في البيت بمكون القهوة والقرنفل المعجزة بكل سهولة وبدون أضرار

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة، صبغ الحواجب قد يساعد في تغير شكل الحواجب، بشكل مؤقت لعدة أيام، وقد يغطي لها لون وشكل مختلف، كما أن صبغ الحواجب قد يساعد في زيادة فراغات الحواجب وخاصتًا لمن هم يعانون من الحواجب الخفيفة، فقد تساعد في تكثيف الحواجب و إظهارها بشكل جميل وجذاب، ومن خلال متابعة المقال سوف نتعرف على كيفية صبغ الحواجب في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

الحواجب الخفيفة مشكلة قد تعاني منها بعض النساء وقد تعطي شكل غير مرغوب فيه للوجه والعينين، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال صبغ الحواجب بمواد طبيعية لتعطي اللون المرغوب فيه وتظهر بشكل كثيف وجميل وطريقة صبغ الحواجب كالتالي:

صبغ الحواجب بالحناء والقهوه للحصول على اللون البني

المكونات

ملعقتين من الحناء الطبيعية فهي الافضل لصبغ الحواجب.

إضافة ملعقة صغيرة من القهوه.

ربع كوب من المياه.

فرشاة مخصصة للحواجب.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني الغامق

قومي بغلي المياه مع القهوه جيدًا بدون أي إضافات أخرى. اتركي القهوه حتى تبرد وتصبح دافئة. قومي بإضافتها إلى الحناء الطبيعية. ولكن يتم الإضافة بشكل تدريجي والتقليل المستمر لحتى تتكون عجينة ناعمة. اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة. استخدمي الفرشاة المخصص للحواجب. ارسمي حواجب بإستخدام قلم التحديد الخاص، وذلك حتى يتم تحديد الشكل المرغوب. ابدائ برسم الحواجب بالحناء بالشكل المراد. اتركي الحواجب بالحناء لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تستجيب للون الحناء. تغسل بعد ذلك جيدًا.

صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على اللون الاسود

المكونات

ملعقتين من القرنفل المطحون ناعمًا.

ملعقة من زيت الخروع، أو زيت الزيتون، حسب المتوفر.

طريقة صبغ الحواجب باللون الاسود الغامق