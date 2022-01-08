تخلصوا من الكرش فى ١٥يوم بوصفة طبيعية وبدون تمارين

تعتبر مشكلة التخلص من الكرش من المشكلات التى تزعج الكثير من الأشخاص، ولذلك يبحث الكثيرين عن الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص منه بعيداً عن المنتجات الكيميائية الموجودة فى الأسواق، وذلك لأنها تحدث الكثير من الأضرار للجسم كما انها تسبب العديد من المشكلات الصحية، لذا لجأوا إلى الوصفات الطبيعية والتى تتكون من أعشاب طبيعية لا تسبب أى ضرر لجسم الإنسان بل وتحافظ عليه من الأمراض المختلفة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام وصفة التخلص من الكرش فى ١٥ يوم بالتفصيل.

مكونات وصفة التخلص من الكرش

تحتوى وصفة التخلص من الكرش على مكونات طبيعية وغير مضرة وليست مكلفة وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من المرمرية.

٤ ملعقة صغيرة من الشاى الأخضر المطحون.

٢ ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف المطحون.

٤ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

٢ ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون.

٤ ملعقة صغيرة من بذور الكتان.

٢ ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

كمية مناسبة من خل التفاح او عصير الليمون حسب شكل البطن.

٢ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل وصفة التخلص من الكرش سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وكيفية إستخدامها وهى كمايلي:

نحضر وعاء كبير ونخلط به جميع المكونات السابقة من المرمرية والكمون والزعتر والقرفة والزنجبيل والشاي الأخضر وقشر الرمان وبذور الكتان جيداً. اذا كانت البطن كبيرة وممتلئة بالشحوم فنقوم بخلط المكونات السابقة بكمية مناسبة من خل التفاح حتى نحصل على عجينة متماسكة. أما إذا كان البطن متوسط فنقوم بخلط المكونات السابقة بعصير الليمون حتى نحصل على عجينة. بعد ذلك نشكل العجينة على هيئة أقراص صغيرة. نرص الأقراص على صينية بشكل مرتب ثم ندخلها الفرن حتى تتماسك لمدة ٥ دقائق. نخرجها ونتركها تبرد قليلاً ثم نضعها فى زجاجة نظيفة من البلاستيك ونحتفظ بها فى الثلاجة. تستخدم الأقراص يومياً مع كوب من الماء قبل ساعة من تناول أى وجبة غذائية. وسوف تحصلون على بطن صغيرة فى الحجم فى خلال ١٥ يوم ويارب تنول اعجابكم.

فوائد الكمون فى التخسيس

يحتوي الكمون على العديد من الفوائد للجسم ومفيدة جداً فى التخسيس وخصوصاً تخسيس الكرش ومنا مايلي: