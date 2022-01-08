تبيض الأسنان بمكونات بسيطة من المنزل

تبييض الأسنان من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص؛ حيث المظهر الجميل والابتسامة الصافية، كما أن الأسنان الصفراء تسبب حرج كبير أثناء التحدث مع الآخرين وقد تسبب الرائحة الكريهة للفم وتسبب أيضا بعض الأمراض لذا يذهب البعض لطبيب الأسنان، والبعض الآخر يبحث عن الوصفات الطبيعية المنزلية لتبييض الأسنان لذلك جئنا لكم بإحدي الوصفات الطبيعية للتبييض.

خلطة طبيعية للقرنفل لتبييض الأسنان

إليكم هذه الوصفة الطبيعية للتبييض ومكوناتها بسيطة ومتوفرة، وتتكون من الآتي:

2 ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

فرشاة أسنان.

طريقة الاستخدام

إليكم الآن طريقة التبييض بالخطوات لأسنان نظيفة بيضاء بدون تراكم الجير والبقع الصفراء، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء مناسب الحجم ثم نضع به المكونات السابق ذكرها وهي القرنفل والبيكنج الصودا والماء.

ثم يتم خلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس يتم شطف الأسنان بماء دافئ اولا قبل استخدام الوصفة.

ثم نقوم بوضع الخلطة على فرشاة الاسنان ثم نقوم بفرك الاسنان جيدا.

ثم نترك الخلطة على الأسنان لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يتم غسل الأسنان بعد انتهاء المدة بالماء البارد.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة.

فوائد القرنفل للاسنان

يعتبر القرنفل منظف طبيعي للأسنان حيث أنه يحتوي على فوائد كثيرة، ومن أبرز هذه الفوائد هو الآتي: