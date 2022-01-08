تعرف على سر من اسرار طهى المكرونة

اسرار طهى المكرونة، هناك العديد من الأسرار غير الظاهرة أمام الجميع، ولكن يعلمها بعض من ربات البيوت التي تفهم بكل شيء جيداً وتحافظ على أن تبقى طاولة الطعام أنيقة ولا يوجد بها شيء ما ناقص، وسر من هذه الأسرار عمل المكرونة دون أن تلتصق ببعضها البعض، حيث يتم إضافة الزيت لها لتكون بذلك الشكل المميز، لذلك دعونا اليوم نتعرف على هذا السر بشكل أكبر.إضافة الزيت لمنع التصاق المكرونة
تقوم ربات المنزل بإضافة الزيت إلى المكرونة وذلك حتى تحافظ على شكلها دون أن تلتصق بحبات أخرى منها، فهذه التجربة نجحت مع الكثير من سيدات المنزل لذلك قاموا بإعطاء هذه النصيحة إلى الكثيرين، كما توجد عدة نصائح أخرى كثيرة تم توضيحها وهي:
- عمل المكرونة المتواجد بها القمح من الخارج فهذا أفضل بكثير وتعطي نكهة مميزة مع ضرورة أن تأخذ وقت طويل أثناء السلق لأن دون ذلك ستكون رديئة.
- يمكن أيضًا إضافة الملح مع الزيت أو دونه، فهو يعطي نفس نتائج الزيت ويجعلك تستمتعون بمكرونة مميزة عن غيرها.
- يعطي الملح المذاق الجيد للمكرونة بجانب المظهر الذي تأخذه.
- عند سلق المكرونة يجب أن نقوم بملئ ماء مناسب مع عدم تزويد الماء بشكل مبالغ قد يعمل ذلك على زيادة العجن بالمكرونة.
- لا تفرحين بالوقت القليل الذي تأخذه المكرونة وهو ثلاثة دقائق بل عندما تأخذ أكثر من ذلك سيكون أفضل كثيراً.
- دائماً ما عليكِ الإطلاع على الوصفات الجديدة لتقديمها لأطفالك ولا يجب الثبات على نوع واحدة لفترة طويلة قد يشعرهم ذلك بالملل.
- عليكِ اختيار النوع الجيد من المكرونة ولا يجب اختيار أي دون التدقيق به، حيث تتواجد العديد من الماركات الخاصة بها.
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اسرار طهى المكرونة، هناك العديد من الأسرار غير الظاهرة أمام الجميع، ولكن يعلمها بعض من ربات البيوت التي تفهم بكل شيء جيداً وتحافظ على أن تبقى طاولة الطعام أنيقة ولا يوجد بها شيء ما ناقص، وسر من هذه الأسرار عمل المكرونة دون أن تلتصق ببعضها البعض، حيث يتم إضافة الزيت لها لتكون بذلك الشكل المميز، لذلك دعونا اليوم نتعرف على هذا السر بشكل أكبر.إضافة الزيت لمنع التصاق المكرونة
تقوم ربات المنزل بإضافة الزيت إلى المكرونة وذلك حتى تحافظ على شكلها دون أن تلتصق بحبات أخرى منها، فهذه التجربة نجحت مع الكثير من سيدات المنزل لذلك قاموا بإعطاء هذه النصيحة إلى الكثيرين، كما توجد عدة نصائح أخرى كثيرة تم توضيحها وهي:
- عمل المكرونة المتواجد بها القمح من الخارج فهذا أفضل بكثير وتعطي نكهة مميزة مع ضرورة أن تأخذ وقت طويل أثناء السلق لأن دون ذلك ستكون رديئة.
- يمكن أيضًا إضافة الملح مع الزيت أو دونه، فهو يعطي نفس نتائج الزيت ويجعلك تستمتعون بمكرونة مميزة عن غيرها.
- يعطي الملح المذاق الجيد للمكرونة بجانب المظهر الذي تأخذه.
- عند سلق المكرونة يجب أن نقوم بملئ ماء مناسب مع عدم تزويد الماء بشكل مبالغ قد يعمل ذلك على زيادة العجن بالمكرونة.
- لا تفرحين بالوقت القليل الذي تأخذه المكرونة وهو ثلاثة دقائق بل عندما تأخذ أكثر من ذلك سيكون أفضل كثيراً.
- دائماً ما عليكِ الإطلاع على الوصفات الجديدة لتقديمها لأطفالك ولا يجب الثبات على نوع واحدة لفترة طويلة قد يشعرهم ذلك بالملل.
- عليكِ اختيار النوع الجيد من المكرونة ولا يجب اختيار أي دون التدقيق به، حيث تتواجد العديد من الماركات الخاصة بها.