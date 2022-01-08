طريقه عمل المكرونه بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقه عمل المكرونه بالبشاميل، المكرونة البشاميل من اشهي والذ الاكلات التي لا يستغني عنها أي بيت مصري فيحبون عملها في العزومات، وأيضاً في شهر رمضان المبارك يقومو بعملها مع الرقاق باللحم المفرومة و الفراخ او البط.

مكونات المكرونه البشاميل

3 معالق كبيرة من السمن البلدي أو معلقتان من الزيت.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

اولاً علينا بوضع حلة بها ماء وملعقه من الزيت ونصف ملعقة من الملح على النار حتى تغلي ثم نقم بوضع المكرونة في الماء المغلي حتى التسوية، ثم نقوم بتصفية المكرونة من الماء.

نأتي بحلة أخرى ونضع فيها بصلة مبشورة وملعقة من الزيت ونقلب حتى التحمير ثم نضع اللحم عليها والبهارات وربع كوب ماء ونتركها ١٥ دقيقة على النار ثم نغلق عليها.

وفي الجانب الآخر نضع ملعقتان من السمن ونضع عليهم معالق الدقيق ونقوم بالتقليب جيداً لكي لا يتماسك الدقيق ونقلب جيداً لمدة ثلاثة دقائق حتى يصبح الدقيق لونه أصفر ونضع عليه كوب من اللبن ونقلب جيداً ويمكن وضع شوربه ساخنه أيضاً وبعد التقليب نضع البهارات وبهذا تكون البشاميل جاهزة.

نقوم بدهن صينية بملعقة من السمن ثم نضع نصف كمية المكرونة في معلقتان من البشاميل ونضعها في الصينية ونأتي بكمية اللحم المفروم و نفرغها على المكرونه ثم نضع باقي كمية المكرونة ونضع على المكرونة البشاميل.