طريقة تحضير فطائر السمسم بكل سهولة

طريقة تحضير فطائر السمسم، يجب الإشارة في البداية أن فطائر السمسم تعتبر من أشهر أنواع الفطائر في الوطن العربي والذي يرغب في تناولها العديد من الكبار والصغار أيضا تعتبر من الفطائر المفيدة بصورة كبيرة للغاية والتي لا تحتاج إلى العديد من المكونات ولا تحتاج أيضا إلى مجهود كبير من أجل تحضيرها، كما يمكنكم تقديم هذه الفطائر بجانب كوب من الشاي أو كوب من اللبن الساخن أو كوب من العصير في وجبة الإفطار كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال أو لزوجك ايضا عندما يذهب إلى العمل كما يجب الإشارة أنها مميزة بصورة كبيرة للغاية كما تحتوي على طعم لذيذ ورائع للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الفطائر بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة.

يمكنكم عمل فطائر السمسم بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

ثلاث ملاعق من حليب البودرة.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة

كوبين من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من النشا.

رشه ملح.

حبة بطاطس مهروسة.

نصف كوب .

يمكنك حشوها بالجبن أو بالدجاج.

بيضتين.

معلقتين زيت.

كوب صغير من السمسم.

يمكنكم تحضير فطائر السمسم بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: