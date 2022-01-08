فكرة عبقرية في وقت قصير هتلفي ورق العنب والكرنب بالمشبك بدون ماكينة وجهد

طريقة لف ورق العنب بالمشبك، يعتبر المحشي من ألذ أنواع المأكولات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بمختلف أعمارهم صغار وكبار ويتميز المحشي بمذاقه الشهي واللذيذ ومن المعروف أن السيدة المصرية تقوم بلف محشي ورق العنب والكرنب ببراعة، ومن أحد الصعوبات الموجودة للف أنواع المحشي أنه يحتاج إلى الكثير من الوقت لذلك تحاول ربة المنزل ان تجد طريقة سهلة وبسيطة للف ورق العنب والكرنب في وقت قصير، لذلك سوف نذكر من خلال السطور القادمة طريقة لف ورق العنب والكرنب باستخدام المشبك وتعد هذه الطريقة أسرع طريقة للف محشي ورق العنب والكرنب وقد يجد البعض أن هذه الطريقة غريبه ولكن بعد التجربة سوف تنال إعجاب السيدات وتعمل هذه الطريقة على توفير الوقت والسهولة بلف محشي ورق العنب والكرنب ولعمل المحشي يجب اتباع هذه الخطوات وهى كالآتي.

طريقة لف ورق العنب بالمشبك

المكونات:

مقدار نصف كوب من ورق العنب.

حبة متوسطة الحجم من الكرنب.

لتر من عصير الطماطم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

شبت وبقدونس كزبرة مفرومين.

ملعقتان من الملح أو حسب الحاجه.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

فلفل ألوان ويمكن فلفل حامي حسب الرغبة.

مقدار من الثوم مفروم.

مقدار كيلو من الأرز المصري.

ملعقتين من الزيت.

نحضر إناء نضع به ماء ويرفع على النار حتى الغليان ثم بعد ذلك نقوم بوضع ورق الكرنب وسلقه ثم نضع كذلك ورق العنب في الماء المغلي. ثم نحضر إناء آخر ونضعه على النار ثم نضع مقدار الزيت ونضيف إليه فلفل ألوان من كل لون نصف حبة ثم نقلب المكونات بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم إلى الفلفل ثم يشويح البصل حتى يأخذ البصل اللون الذهبي وبعد ذلك نقوم بوضع عصير الطماطم إلى الفلفل والبصل مع إضافة الملح والبهارات وتترك الصلصة حتى تصبح كثيفة القوام وتنضج. ونقوم بوضع الأرز ونقلبه جيداً مع الصلصة على نار هادئة حتى يصبح الخليط جاهز للإستخدام ويترك خليط الأرز حتى يبرد تماماً. وبعدها نقوم بوضع الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين و نخلطهم مع الأرز، ويمكن وضع ملعقة من الثوم المفروم ثم نقوم بفرد ورق العنب في صينية من القاع وكذلك الأطراف وبعد ذلك نضع المشابك لتمسك ورق العنب من الجوانب ووضع طبقة من الأرز ثم تغطيتها بورق العنب مرة أخرى. ووضع كمية أخرى من الأرز وتغطيتها بورق العنب، ثم نتخلص من المشابك ونغطي الأرز بالورق الموجود على الجوانب ثم نضع مقدار الشوربة الساخنة لتغطية ورق العنب ويرفع على النار حتى ينضج ويقدم ساخناً.

خطوات لف ورق العنب والكرنب باستخدام المشبك: