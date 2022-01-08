تحضير الخبز التركي الساخن الطازج في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

يعتبر الخبز التركي من أكثر أنواع الخبز التي لديها مذاق جيد ويسهل تحضيرها في المنزل، فتبحث الأمهات عن تقديم مأكولات جديدة لأفراد أسرتها ويتسم الخبز بالمذاق الشهي وطريقة التحضير السهلة وإليكم في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير الخبز التركي.

تحضير الخبز التركي في البيت

يتم تحضير الخبز التركي بخطوات سهلة وبسيطة وبمقادير سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير الخبز التركي

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق. نصف ملعقة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. كأس من المياه الدافئ. ملعقتان من دقيق الأرز. بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من المياه لدهن الوجه. سمسم أو زعتر أو حبة البركة.

مكونات الخبز التركيالخطوات المتبعة في تحضير الخبز التركي

يتم تحضير الخبز التركي بطريقة سهلة وسريعة للغاية مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة، وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الخبز التركي.

يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه نصف كمية المياه مع الخميرة والسكر ويتم تركها لمدة عشرة دقائق في مكان جاف. بعد ذلك يتم الحصول على الدقيق ويتم نخله ووضع الملح عليه ويتم إضافتهم بصورة تدريجية مع الخلط. يتم إضافة الكمية المتبقية من المياه بصورة تدريجية لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم دهن العجينة بالزيت من كافة الأوجه ثم يتم تغطيتها وتركها تختمر لمدة ساعة إلا ربع. الخطوة التالية يتم تقسيم العجينة فهيا إلى كرتين ويتم فرد كل واحدة منهم على هيئة مستطيل. يمكن تشكيل العجينة بالطريقة التي ترغبون فيها. يتم الحصول على العجينة ودهنها بالبيض ثم يتم رش عليها كلًا من السمسم ودقيق الذرة ثم يتم تغطيته وتركه لحين أن تتخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة قبل التسوية.

طريقة تحضير الخبز التركي