اعملي ألذ كحك الناعم علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكحك الناعم من أحلي وأطعم المخبوزات المنتشرة والمشهورة في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر، كما يشتهر عمل الكحك الناعم في الأعياد والمناسبات السعيدة والتي يمكننا تقديمه لأفراد الأسرة فيه، وكما أن للكحك أشكال عديدة وأصناف متنوعة ومختلفة، ولابد من صنعه في المنزل وذلك لكى يعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات والمخبوزات، ويمكننا أيضا عمل الكحك الناعم في البيت وذلك بأقل تكلفة وسعر، وكما يفضلها الكبار والصغار بطعمها ألذيذ والشهي، ولذلك العديد من السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل الكحك لكي يتناولونها في أول أيام العيد وهى تعتبر فرحة وعادة للمصريين بجميع أنواع كحك العيد وأشكاله المختلفة الجميلة وهى تعطينا افضل واحلي طعم ومذاق لذيذ.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السمنة البلدي.

كوب واحد من الحليب أو الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

عجوة تمر للحشو.

نضع إناء على النار ونضع فيه السمنة ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبهم تقليبا جيدا حتى تتماسك السمنة والدقيق بشكل جيد ثم نضيف إليه مستخلص الكحك والسمسم إلي الخليط ونتركه جيدا حتى يبرد الخليط قليلا.

ثم بعد ذلك يتم ذوبان الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تختمر.

ثم نضيف الخميرة والماء إلي الخليط ونعجنه جيدا إلي أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ثم نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونضع بداخلها حشو العجوة أو حسب الحشوة التي ترغبيها.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة لمدة تتراوح بين عشرون إلي ثلاثون دقيقة ثم بعد يتم إخراج صينية الكحك الناعم من الفرن ونتركه حتي يبرد تماما.

ثم نضيف إليه سكر البودر ونحفظه في طبق محكم الغلق وبعد ذلك نقوم بتقديمه في طبق التقديم وبجانبه كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة السادة .

طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناتهاطريقة التحضير