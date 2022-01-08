طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت بمكونات غير مكلفة وطعم مثل الجاهز

الحلاوة الطحينية، من اشهى انواع الحلويات المعروفة والمنتشرة في مصر بشكل كبير، فهي محبوبة جدًا سواء من الصغار أو الكبار، ويتم تناولها عادتًا في ساندوتشات كوجبة إفطار أو عشاء لذيذة ومميزة، ويمكن تناوله كقطعة حلوى خلال اليوم، كما أن الحلوى تحتوي على قيمة غذائية عالية فهي تحتوي على السمسم المفيد جدًا للجسم، ومن خلال مقالنا الان سوف نتعرف على طريقة سريعة ومميزة لعمل الحلاوة الطحينية في المنزل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل الجاهزة

الداعي لشراء الحلاوة الطحينية من الخارج مرة اخرى، فيمكنكم تجهيزها في المنزل بخطوات بسيطة، وتكاليف غير عالية، وتصبح أكثر جودة وصحية بشكل أفضل، كما أن الحلاوة لها العديد من المميزات والفوائد فهي تعطي طاقة ونشاط بشكل كبير للجسم، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات، أما عن طريقة التحضير فهي كالآتي:

كوب كبير من السمسم الابيض.

كوب الا ربع من الدقيق الأبيض.

رشة ملح صغيرة جدًا.

كوب من الزيت.

كوب من السكر الناعم الابيض.

كوب كبير من اللبن البودرة.

كوب من المكسرات المختلفة.

قومي بإحضار السمسم الابيض، ثم قومي بتنقية السمسم جيدًا ليصبح نظيف.

احضري مقلاة مناسبة الحجم.

قومي بتحميص السمسم بداخلها جيدًا.

احضري المطحنة، و قومي بطحن السمسم حتى يصبح ناعم تمامًا.

اخلطي السمسم مع الدقيق جيدًا حتى التجانس.

أضيفي المكونات في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليهم الزيت بشكل تدريجي مع الخلط المستمر، مع وضع الملح.

استمري في الخلط حتى الحصول على القوام الكثيف المطلوب.

أضيفي إلى المكونات اللبن البودرة بشكل تدريجي ايضًا، ثم أضيفي السكر.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام كثيف.

أحضري بعد ذلك علبة مناسبة على قدر الكمية التي تم تجهيزها.

افرشي في العلبة ورق زبدة.

ثم اضيفي اليها المكسرات، ووزعيها على العلبة حتى ملئها.

صبي الخليط إلى العلبة، وقومي بتسوية الوجه جيدًا بيدك.

يمكنك بعد ذلك إدخال العلبة داخل الثلاجة، وذلك حتى تتماسك بالشكل المطلوب، وتترك بداخلها لمدة يوم كامل او اكثر، ومن ثم يمكن إخراجها، ويمكن قلبها حتى تصبح المكسرات على الوجه، وتقطيعها بعد ذلك وتناولها بألف هنا.

مكونات عمل الحلاوة الطحينيةطريقة التحضير