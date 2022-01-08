طريقة عمل الكبدة الاسكندراني اللذيذة

تعتبر الكبده الاسكندراني من احلى الاكلات التي يحبها الصغار والكبار الآباء والأمهات يحبون تناولها ولا يملون منها نظراً لطعمها اللذيذ وأيضاً يفضل عملها على الغداء مع المزيج من البطاطس المحمرة أو المكرونة المحمرة مع السلطة وبذلك تكون وجبه متكامله، ولكن بعض الأمهات لا يعرفون أن يقوموا بعمل الكبدة الإسكندراني مثل المحلات وفي هذا المقال سنوضح لهم طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني احلى من طعم المحلات.مقادير عمل الكبدة الاسكندراني
ومن مقادير صنع الكبدة في المنزل هي المقادير التالية:
- نصف كيلو من الكبدة.
- 10 فص ثوم مهروس.
- 3 ثمرة فلفل رومي.
- ربع كوب من الخل.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- 2 ثمرة فلفل حار وهذا يكون اختياري حسب الرغبة.
- بالإضافة إلى حوالى ملعقة كبيرة بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكاري.
- ملح و فلفل.
- ربع كوب زيت نباتي.
- قم بتقطيع الكبدة قطع صغيرة عصافيري مثل الشاورما ثم في وعاء عميق نضيف إليها عصير الليمون، الخل ،الثوم،البهارات،الكاري و الملح والفلفل و تخلط المكونات معا.
- تترك الكبدة جانبا لمدة 15 دقيقة حتى تتشرب طعم التتبيلة.
- يوضع الزيت النباتي في وعاء عميق علي نار عالية حتى ترتفع درجة حرارة الزيت ثم تصفى الكبدة من التتبيلة ونضعها في الزيت الساخن.
- بالإضافة إلى ذلك تقلب الكبدة الإسكندراني حتي تنضج ثم نضيف الفلفل الحار و الفلفل الرومي المقطع شرائح رفيعة وأضيفي ملعقة كبيرة من التتبيلة و تقلب الكبدة لمدة دقيقتان فقط و ترفع من على النار.
- حيث أنه تقدم الكبدة الإسكندراني مع طحينة، والقليل من المخللات ومكرونه محمره وخبز.
- كما أنه يمكن تقديمها في سندوتشات بالعيش الفينو أو البلدي أو تقديمها في أطباق وبالهنا والشفا.
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تعتبر الكبده الاسكندراني من احلى الاكلات التي يحبها الصغار والكبار الآباء والأمهات يحبون تناولها ولا يملون منها نظراً لطعمها اللذيذ وأيضاً يفضل عملها على الغداء مع المزيج من البطاطس المحمرة أو المكرونة المحمرة مع السلطة وبذلك تكون وجبه متكامله، ولكن بعض الأمهات لا يعرفون أن يقوموا بعمل الكبدة الإسكندراني مثل المحلات وفي هذا المقال سنوضح لهم طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني احلى من طعم المحلات.مقادير عمل الكبدة الاسكندراني
ومن مقادير صنع الكبدة في المنزل هي المقادير التالية:
- نصف كيلو من الكبدة.
- 10 فص ثوم مهروس.
- 3 ثمرة فلفل رومي.
- ربع كوب من الخل.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- 2 ثمرة فلفل حار وهذا يكون اختياري حسب الرغبة.
- بالإضافة إلى حوالى ملعقة كبيرة بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكاري.
- ملح و فلفل.
- ربع كوب زيت نباتي.
- قم بتقطيع الكبدة قطع صغيرة عصافيري مثل الشاورما ثم في وعاء عميق نضيف إليها عصير الليمون، الخل ،الثوم،البهارات،الكاري و الملح والفلفل و تخلط المكونات معا.
- تترك الكبدة جانبا لمدة 15 دقيقة حتى تتشرب طعم التتبيلة.
- يوضع الزيت النباتي في وعاء عميق علي نار عالية حتى ترتفع درجة حرارة الزيت ثم تصفى الكبدة من التتبيلة ونضعها في الزيت الساخن.
- بالإضافة إلى ذلك تقلب الكبدة الإسكندراني حتي تنضج ثم نضيف الفلفل الحار و الفلفل الرومي المقطع شرائح رفيعة وأضيفي ملعقة كبيرة من التتبيلة و تقلب الكبدة لمدة دقيقتان فقط و ترفع من على النار.
- حيث أنه تقدم الكبدة الإسكندراني مع طحينة، والقليل من المخللات ومكرونه محمره وخبز.
- كما أنه يمكن تقديمها في سندوتشات بالعيش الفينو أو البلدي أو تقديمها في أطباق وبالهنا والشفا.