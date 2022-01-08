طريقة عمل معجنات سريعة بمكونات بسيطة في المنزل

تعد معجنات سريعة ، من أشهي وألذ الأكلات المحببة لدي الجميع، وهي التي يتم صنعها باستخدام الدقيق الأبيض، فهي أسرع حل لتحضير وجبة سريعة وللذيذة، والمعجنات السريعة تحتاج إلي عجينة تتميز بسهولتها وأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً لتتخمر، هي تتميز أيضاً بقوام هش وحفيف، وتتميز بأنها شهية ومحبوبة جداً وأيضاً تحضيرها سهل جداً ويمكنك حشوها بحشوات مختلفة، وهي وصفة سهلة وسريعة وبمكونات غير مكلفة، يسهل عليك تنفيذها وتقديمها في أسرع وقت، يمكنك تحضيرها علي العشاء أو الغداء إذا كان لا يوجد لديك وقت كافي لتحضير طعام، لذلك ننصح كل أم بعمل هذه العجينة في المنزل لضمان صحة أطفالك بدلاً من شرائها جاهزة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل معجنات سريعة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل معجنات سريعة

تتكون هذه المعجنات من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب السائل.

2 معلقة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير معجنات سريعة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإذابة الخميرة في الماء، ثم نخلط المكونات الجافة معاً، وهي الدقيق والملح والسكر، ثم المكونات السائلة معاً وهي الماء والزيت والحليب. بعد ذلك كل المكونات السابقة مع بعضها، مع الاستمرار في العجن لمدة 5 دقائق، حتي يصبح العجين متماسك. ثم تترك العجينة ترتاح لمدة 20 دقيقة تقريباً، ثم بعد ذلك تقطع لقطع صغيرة الحجم وتكور. بعد ذلك يتم حشوها بأي حشو مفضل، مثل الجبن الأبيض أو جبن شيدر أو لحم مفروم أو سبانخ، علي حسب رغبتك. ثم تغلق العجين وترص في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي يتغير لونها وتصبح جاهزة.

بعض النصائح لنجاح وصفات المعجنات

من هنا سوف نقدم لكم بعض النصائح المهمة وهي كالاتي:-