وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد من اول استخدام

فرد الشعر الخشن والمجعد، هناك كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الجاف والمجعد والخشن ولا تكلفنا كثير من الأموال الطائلة لذلك سوف نتحدث عن أفضل وصفة كرياتين والتي تعمل على فرد الشعر من أول استخدام من خلال هذا المقال، حيث يمكن اتباع الطريقة التي سوف نوضحها من خلال هذا المقال بكل سهولة.

أن الشعر المجعد أو الخشن لدى النساء والفتيات يسبب لهن كثير من الأحراج والإزعاج لذلك وجدنا لكم بعض الوصفات الجبارة التي تساعد على حل جميع مشاكل الشعر والتخلص من الخشونة وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

وصفة الحليب والعسل وهي عبارة عن ملعقتين من العسل مع ربع كوب حليب ويتم خلطهم جيدا ووضعهم على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر جيدا.

وصفة حليب جوز الهند مع الليمون حيث يعمل حليب جوز الهند بترطيب الشعر بدرجة كبيرة وتكون الوصفة عبارة عن ملعقتين من الليمون مع ربع كوب من حليب جوز الهند نقوم بخلطهم جيدا ونضعهم على الشعر لمدة ساعتين ونغسلها بالشامبو تكرر مرتين أسبوعيا.