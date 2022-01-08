خلطات تفتيح المناطق الحساسة ستدهشك النتيجة

خلطات تفتيح المناطق الحساسة، أن تفتيح الأماكن الحساسة امر مهم للغاية لدى النساء والفتيات حيث تعاني الكثير منهن من وجود اسمرار في بعض الأماكن الحساسة مثل منطقة البكيني وتحت الأبط وبين الفخذين وهذا الاسمرار يكون ناتج عن قلة التهوية لهذه الأماكن إلى جانب العرق وعدم وصول الأكسجين في مثل هذه الأماكن لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض الخلطات والوصفات التي تساعد على تفتيح هذه الأماكن وسوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.

يتم تفتيح هذه الأماكن بواسطة بعض الوصفات الطبيعية الفعالة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

حيث أن الطريقة الأولى:- نأخذ نصف حبة طماطم ونغمسها في السكر ونقوم بتدليك بها الأماكن الغامقة وسوف نلاحظ تفتيح هذه الأماكن بشكل فعال فان هذه الطريقة عبارة عن مقشر طبيعي وتخلصنا من الجلد الميت.

ومن أبرز الطريقة الثانية نصف ليمونة ونغمسها في النشا ثم نقوم بتدليك هذه الأماكن الغامقة فيعمل هاتين المكونين على تفتيح الأماكن الغامقة بشكل فعال وخاصة لأن الليمون يحتوى على مضادات أكسدة مفيدة جدا للجسم والبشرة وكذلك النشا فهو عنصر مهم جدا يساعد على تفتيح ونضارة البشرة.

من النصائح العامة التي لا بد أن يتبعها العديد من الأشخاص:

يجب عند غسل هذه الأماكن بالماء الحرص على تنشيفها جيدا بالماء.

لبس ملابس قطنية.

تغيير الملابس الداخلية وتبديلها بشكل يومي .