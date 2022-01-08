طريقة الجاتوه شاتوه بأسهل طريقة هتحضريه في دقايق وهيشرفك

عمل طريقة الجاتوه شاتوه هو من أسهل الحلويات الشرقية والعربية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث أن الكيك بصفة عامة من أهم الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وتعد وصفة الجاتوه شاتوه من ألذ وأطيب وأفضل أنواع الكيك بالشوكولاتة، وذلك بسبب نعومة المذاق وجود صوص الشوكولاتة على سطح الكيك، ولهذا تريد كل ربة منزل الحصول على طريقة صحيحة من تنفيذ وصفة الجاتوه شاتوه بنفس جودة أشهر محلات الحلويات، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الجاتوه شاتوه اللذيذ.

طريقة الجاتوه شاتوه

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على جاتو شاتوه، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

كوب من الحليب.

كوب سكر ناعم.

زيت نباتي مقدار كوب.

ملعقة من الفانيليا.

كوب دقيق ابيض.

رشة ملح.

ملعقة من الباكينج بودر.

3 عبوات من الكريم كراميل الجاهز.

للتزيين نستخدم سكر الكريم كراميل.

المكونات

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه السكر مع الزيت مع الحليب حتى تمام التجانس. ثم نقوم بإضافة الكريم كراميل ثم الفانيليا ثم الملح، ونخلط المكونات معا مرة أخرى. ثم نأخذ كوب من هذا الخليط جانبا، ونحتفظ به في الثلاجة. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والباكينج بودر والدقيق إلى الخليط السائل. نقلبهم معا بالمضرب اليدوي في إناء عميق. ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت. نقوم بإدخال الصينية في الفرن المسخن مسبقا لمدة 45 دقيقة، وبعد تمام النضج نترك الصينية لتبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بصب الكوب الذي قمنا بالاحتفاظ به في الثلاجة فوق الخليط، ونزينه بسكر الكريم كراميل.

طريقة عمل جاتوه شاتوهفوائد تناول جاتوه شاتوه

يمتلك الجاتوه شاتوه بجميع أنواعه الكثير من الفوائد الغذائية التي تساهم في مد الجسم بالطاقة، حيث أن الجاتوه شاتوه يتميز بما يلي: