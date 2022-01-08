كيكة الحلة بدون فرن على نار البوتجاز هشة وعالية والطعم تحفة

طريقة كيكة الحلة من الأمور التي تبحث عنها الكثير من الأمهات نظرًا لأنها تتسم بطريقة تحضير سهلة ولا تستغرق وقت مطلقًا دون أن تدخل إلى الفرن، فهذه الكيكة يمكن أن يتم تقديمها في المناسبات بفضل مذاقها الشهي، ويمكن أن تقدم لأسرتك كوجبة فطار لذيذة وخاصةً للأطفال بجوار كوب من اللبن، ويمكن أن تقدم كحلوى مسائية لسهرة أسرية سعيدة بجوار المشروبات، ويقدم تقديمها كهدية لجيىاننا وأصحابنا وأهانا وأقاربنا وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة عمل كيكة الحلة.

كيفية عمل الكيكة بالحلة بدون فرن

يتم تحضير كيكة الحلة بخطوات بسيطة وسهلة مع العلم أن كافة المقادير متوفرة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة الحلة.

كأس ونصف الكأس من الحليب. كأس من الزيت النباتي. كأس من السكر الأبيض الناعم. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. فانيليا سائلة أو بودرة. ملعقتان كبيرتان من الخل. نصف ملعقة من كربونات الصوديوم. كيس من البيكنج بودر. كأسان ونصف الكأس من الدقيق. ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام وذلك في حالة إذا كنتم ترغبون في تحضير كيكة شوكولاتة.

مكونات كيكة الحلةطريقة تحضير كيكة الحلة

يتم تحضير كيكة الحلة بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في المقال الخطوات المتبعة في طريق عمل كيكة الحلة في المنزل

يتم الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه كلًا من الحليب والسكر والزيت ويتم الخلط جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة البيض مع الاستمرار في الخلط ثم الفانيليا والخل والاستمرار في الخلط أيضًا. يتم نخل الدقيق مرتين ثم يتم وضعه على الخليط السائق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا. يتم الخلط يدويًا من أسفل إلى أعلى حتى يدخل الهواء إلى الخليط. بعد ذلك يتم وضعه في صينية بمقاس 26 وتكون مدهونة بالزيت والدقيق وذلك حتى لا تلتصق العجينة. يتم الحصول على حلة مقاسها كبير ويتم وضع مياه ساخنة فيها. يتم وضع صينية الكيك فيها بحيث تغطي المياه جزء من الصينية قبل رفعها على نار البوتجاز.

طريقة تحضير كيكة الحلة بدون فرن