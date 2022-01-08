بمكونات بسيطة اعملي شوربة لسان عصفور بطعم رائع ومذاق شهي الشتاء دافئ

تعد شوربة لسان العصفور من المقبلات الشهية التي يتم تحضيرها بجانب الطبق الرئيسي، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومميز، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي لسان العصفور ومرق اللحم والتوابل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتم تناولها في فصل الشتاء للشعور بالدف، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة لسان العصفور الشهية في المنزل.

مقادير عمل شوربة لسان العصفور

تحتوي شوربة لسان العصفور على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كمان يلي:-

حبة من البصل.

نصف كوب مكرونة لسان عصفور.

٤ فطر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب مرقة لحم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الملح.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

٤ أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة أوريغانو.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة لسان عصفور شهية في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقطيع الفطر مع البصل، ثم نحضر مقلاة ونقوم بتسخين الزيت. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل مع الفطر ونقلبهم جيداً، بعد أن يذبل البصل والفطر. ثم نقوم بإضافة لسان العصفور ونقوم بتحميره حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة مرقة اللحم والماء والفلفل والملح على البصل مع التقليب المستمر. عند نضوج لسان العصفور نقوم بإضافة كريمة الطبخ، ثم نترك الوعاء على النار لمدة ٥ دقائق. ثم ننزلها من النار ونضعها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة لسان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

طريقة عمل الكريمة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكريمة اللباني بطعم رائع في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-