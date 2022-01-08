وصفة معجزة للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه لن تصدقي النتيجة

اللون الغامق تحت العين وما يسمى بعيون الباندا، بالإضافة لمشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة أسفل العين وفي جانبها، مشكلة تؤرق الكثير من النساء، إلا أن الحلول موجودة متوفرة في بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها بسهولة في المنزل، مع محاولة تجنب كل العوامل التي تتسبب في هذه المشكلة، وأهمها السهر، وعدم تناول طعام متوازن.

زيت اللوز الحلو للهالات السوداء

هناك أكثر من فائدة يمنحها لك زيت اللوز الحلو وأهمها علاج هالات العين والتجاعيد حولها، ويمكن تحضير هذه الوصفة العلاجية الطبيعية من خلال مزج مقادير متساوية من فيتامين E مع زيت اللوز، ويتم وضع الخليط في علبة صغيرة.

قم باستخدام قطنة يتم غمسها في الخليط ثم مسح حول العين بها، وتجنب دخولها إلى الداخل، يمكن وضعها في المساء وتشف في الصباح بالماء الفاتر.

وصفة سحرية لازالة التجاعيد تحت العين

استخدام منقوع الشاي من أشهر طرق علاج هذه المشاكل التي يعاني منها أغلب السيدات، ويكون من خلال غمس أكياس الشاي في ماء دافئ ثم عصرها بخفة، ووضعها في الفريزر حتى تتجمد، وإخراجها ليتم وضعها على العينين.

يمكن أن يتم تطبيق ذلك على كل عين على حدة لمدة 5 دقائق، ثم يشغل الوجه بعد الانتهاء بالمياه.

اللوز والليمون لعلاج الهالات السوداء

تحضير هذه الوصفة يكون من خلال مزج زيت اللوز مع قطرات من عصير الليمون، ويتم استخدامها عن طريق قطنة يمسح بها حول العينين، وتترك لحوالي خمس دقائق، ثم يتم شطفها بالمياه الباردة.

ماذا يحصل عند وضع القهوة تحت العينين

تساعدك القهوة بسبب ما تحتوي عليه من كافيين على شد تجاعيد العين وتفتيح المنطقة حولها، وهذا أيضًا ما يقدمه لك سيرم الكافيين الذي تشتريه من الصيدليات، وهي طريقة مجربة ومفيدة للغاية.

يتم تجهيز هذه الخلطة من خلال إحضار ملعقة بن، وملعقة من زيت الزيتون وكبسولة يتم تفريغها من فيتامين E، يتم تدليك المنطقة حول العينين برفق باستخدام هذا الخليط لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطفها بالماء الدافئ جيدًا.

نصائح للتخفيف من الهالات السوداء وتجاعيد العينين