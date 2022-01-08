طريقة عمل البليلة المصرية علي أصولها بشكل وطعم خطير مثل المحلات

البليلة من المأكولات التي تشتهر في الشرق الأوسط بحبوب الحمص المسلوقة، والذي نضع عليه الكمون والملح ولكن البليلة التي سوف نتحدث عنها هي حبوب القمح المبشور التي يضاف إليها حليب، وتعد هذه الوجبة نوع من أنواع الحلويات الشعبية المشهورة جداً في مصر، ويوجد فرق بين العاشوره والبليلة وحيث يضاف مقدار من النشا الي العاشوره، وتحتوي البليلة على قيم غذائية عالية يحتاجها الجسم لأنها تضم حبوب القمح واللبن أيضاً لذلك سوف نذكر في هذه السطور القادم على طريق تحضير البليلة.

طريقة عمل البليلة من أسهل الطرق، وتوجد الكثير من الطرق لعمل البليلة ومنها هذه الطريقة التي سوف نقوم بذكرها، وهي عبارة عن:

مكونات عمل البليلة على الطريقة المصرية:

مقدار كوب ونصف القمح المصري.

عدد ٤ أكواب ونصف الحليب السائل.

كوب السكر.

مقدار ملعقة صغيرة الفانيلا.

كوب جوز الهند.

مقدار نصف كوب قشطة.

عسل والقليل من المكسرات للتزيين.

نقوم أولاً بنقع القمح بالماء لمدة عشرة ساعات أو لمدة يوم كامل قبل البدء في تحضير البليلة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع حبوب القمح في وعاء كبير ونضيف إليه الماء ونضع الإناء على النار حتى ينضج القمح تماماً ويشرب ماء السلق.

نضع السكر بعد السلق بالماء ونتركه لمدة بضع دقائق على النار.

بعد غليان القمح يترك داخل الوعاء ويغطي جيداً حتي يتم تفتيح حبات القمح، وبذلك تكون البليلة جاهزة ويمكن إضافة الحليب إلى إناء القمح بكمية مناسبه حتى تغطي البليلة ثم نضع القليل من الفانيلا وجوز الهند وتترك البليلة على النار ليغلي على نار متوسطة مراعاة التقليب المستمر حتى لا تلتصق البليلة بقاع الوعاء.

ثم بعد ذلك نقوم برفع البليلة من على النار ونضع عليه معلقة صغيرة قشطة أو حسب الرغبة داخل كل كوب من أكواب التقديم.

ثم نضع البليلة في أطباق التقديم وهي ساخنة لكي تذوب القشطة ثم بعد ذلك تترك أطباق البليلة حتي تأخذ درجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك تزين البليلة بوضع مقدار من المكسرات وجوز الهند المبشور على وجه الطبق وتقدم.

طريقة تحضير البليلة على الطريقة المصرية