سر وش الرز باللبن الخطير بمكون واحد فقط طريقة عمل الأرز باللبن في 5 دقائق والطعم جنان

يشتهر الرز باللبن في مصر بالمناسبات فيوجد بعض المناسبات الدينية يفضل بها المصريين تقديم بعض أنواع الحلويات الشرقية والمصرية خاصة وعند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يفضل الكثير من المصريين تحضير الرز باللبن بجانب حلوى المولد، لذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير الرز باللبن بطريقة ناجحة وكذلك بسهولة وببساطة لذلك سوف نذكر من خلال هذا المقال طريقة عمل الرز باللبن بطريقة ناجحة، ويجب اتباع عدة خطوات وهى كالآتي.

يعتبر الرز باللبن من اشهي الحلويات في الشرق الأوسط الشعبية وغير صعبه في تحضيرها ولا تحتاج إلى كثير من المال في المكونات وهي من الحلويات المحببة خصوصاً في فصل الشتاء، وهى من الأطباق المفضلة التي يتم تناوله مع العائلة بأكملها ويوجد لتحضير الرز باللبن أكثر من طريقة وكل طريقة مختلفة عن الأخرى وكذلك مكونات مختلفة ولكنها سهلة التحضير ولا تحتاج جهد في إعدادها، وسوف نقدم طريقة سهله لعمل الرز باللبن وهى كالآتي:

مكونات عمل الرز بلبن:

كوب الرز الأبيض.

مقدار الحليب.

كميه السكر حسب الرغبة.

مقدار من النشا.

ماء.

قرفة.

مكسرات متنوعه حسب الرغبة.

قشطة.

نقوم أولاً بغسل الأرز جيداً ثم بعد ذلك يصفي، وبعد ذلك نخضر وعاء ونضع به مقدار الرز مع الماء المغلي ويقلب جيداً بين وقت وآخر حتى لا يلتصق بقاع الوعاء.

قبل أن يقترب الأرز من التسوية نقوم بإضافة كمية اللبن مع القليل من الفانيليا والسكر حسب الرغبة مع مراعاة الاستمرار في التقليب.

ثم نحضر وعاء خارجي ونضع فيه النشا مع إضافة كمية من المياه الباردة وتقلب جيداً، ثم نضع النشا في وعاء الأرز باللبن مع الاستمرار في التقليب جيداً حتى لا يحدث تكتل للنشا داخل الأرز باللبن.

ونستمر بالتقليب حتى نحصل على قوام كثيف ثم بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة وقلبها بطريقة جيدة جيداً حتى تذوب تماماً في الأرز باللبن ثم بعد أن تذوب القشطة نضيف بعض من القرفة.

بعد الانتهاء من طهي الأرز باللبن يسكب الأرز في أطباق صغيرة للتقديم، ثم نقوم بوضع على الوجه المكسرات المختلفة والزبيب حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز باللبن بالمكسرات