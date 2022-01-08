كيك زبدة كيكة كل يوم بمكونات وخطوات بسيطة كيك ناجح عالي

كيك زبدة شاي كيكة كل يوم اللذيذة بمكونات وخطوات بسيطة كيك ناجح عالي من دون هبوط، كيكة الزبدة للشاي أو الكيك الذي يتم تناوله مع الشاي أو القهوة والمشروبات الساخنة من ألذ المأكولات الخفيفة التي يفضلها الكثير منا ويمكن أن تعدها بخطوات بسيطة وتبهري به اصدقائك في العمل أو ضيوفك كما إنها سريعة وسهلة التحضير ولها الكثير من الأطعمة فيمكن صنع كيك كل يوم أو كيكة للإفطار اللذيذة بالكاكاو أو بالفواكه المجففة أو بالزبدة أو بالبرتقال فكلها لها طعم مميز وتحضر كيك شاي بطريقة سهلة ومكونات متوفرة بكل منزل، وبخطوات بسيطة سنعد معا كيك الذرة الشهية وسهلة تحضير ومشبعة أيضا.

نحتاج إلى عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب سكر أبيض. كوب وربع الكوب من دقيق الذرة. كوب وربع الكوب من دقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ربع كوب من بشر برتقال. ربع كوب حليب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. رشة ملح صغيرة.

في محضر الطعام نضع كوب زبدة طرية مع سكر وتخفق جيدا حتى تكون قوام هش كريمي ثم يضاف عليها بشر برتقال وتقلب معا.

ثم يضاف البيض بشكل تدريجي واحدة تلو الأخرى مع وضع بيضة على زبدة والخفق مع استمرار خلط مزيج مع البيض حتى يختفي البيض تماما.

ثم يضاف الحليب مع الخلط وخفق المستمر ثم يضاف دقيق الذرة مع رشة الملح وتخفق مع بعضها البعض على أقل سرعة.

ثم ينخل بيكنج بودر مع دقيق الأبيض وتعجن مكونات معا، وتأكدي من الخلط من أسفل لأعلى حتى تختفي كل دقيق بدون تكتلات.

ثم يصب مزيج الكيك في صينية مدهونة بالسمن ويصب بالتدريج ويخرج الهواء من الكيك، يسخن الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 5 دقائق حتى يسخن.

ثم توضع الصينية في الرف الأوسط من الفرن وتأخذ مدة 45 دقيقة حتى تنضج وتقدم مع شاي أو قهوة لضيوفك.

نحتاج إلى 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 2 كوب سكر أو أقل على حسب رغبتك. كوب وربع من حليب. عدد 2 كوب ونصف من دقيق. نصف كوب من زبدة طرية. عدد 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

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