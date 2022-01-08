أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمقادير مظبوطة وطعم جنان مثل كنافة الحلواني الجاهزة

تعتبر الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية المشهورة، والتي تشتهر بها بالأخص بلاد الشام، ويقوم الكثير من الناس بشرائها رغم سهولة إعدادها، ويوجد الكثير من الطرق لعمل الكنافة بالقشطة، كما تعتبر الكنافة من الحلويات التي توجد بكثرة في شهر رمضان الكريم ولا تخلو سفرة فطار في هذا الشهر من وجودها، ويوجد الكثير من أنواع الكنافة ومنها الكنافة بالشوكولاتة والمانجو وأيضاً الكنافة بالقشطة وهي سوف نقدم طريقة تحضيرها في هذا المقال.

لعمل الكنافة بالقشطة يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من سكر البودرة.

عدد ٢ كوب لبن.

٣ ملاعق كبيرة نشا.

علبة قشطة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من بودرة الكريمة.

معلقة فانيلا صغيرة.

مكونات الشربات:

عدد ٣ كوب سكر.

كوب وربع ماء.

نصف ليمونة.

معلقة صغيرة من الفانيلا.

معلقة كبيرة عسل.

معلقة كبيرة سمنة سايحة.

عند تحضير الكنافة بالقشطة يجب تقسيمها على ثلاث مراحل، وهم عبارة عن:

طريقة عمل القشطة

نقوم بعملية ذوبان للنشا في مقدار من اللبن ونضع عليهم الفانيلا وبودرة الكريمة.

ثم نضيفهم الي مقدار من اللبن الدافئ، وبعد ذلك نضعهم على النار ونستمر في التقليب حتي يثقل الخليط.

بعد رفعة من على النار نضيف إليهم القشطة ونقلبهم جيداً، ونتركهم حتى يبرد.

طريقة عمل الشربات

نقوم بوضع السكر والماء على نار عالية ونتركهم حتى يغلي.

ثم نضيف بعض من عصير الليمون ومعلقة من الفانيلا والعسل.

نتركهم على النار لمدة ٧ دقائق حتى يغلي.

نقوم بوضع ٣ ملاعق سمنة في صينية الفرن.

ثم بعد ذلك نفرد نصف مقدار الكنافة في الصينية، ونضغط عليها جيداً حتي تنفرد بالسمنة.

نقوم بوضع القشطة على الكنافة في منتصف الصينية وتوزع عليها ما عدا الأطراف.

نضع النصف الباقي من الكنافة على القشطة ونضغط بطريقة خفيفة، ونقوم بوضع السمنة مرة أخرى على وجه صينية الكنافة.

نقوم بإدخال صينية الكنافة الي الفرن الساخن على درجة الحرارة ٢٠٠ درجة، حتى تتحمر.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد النضج، ونسقيها بالشربات البارد بشرط أن تكون الكنافة ساخنة، وتقدم الكنافة بالقشطة باردة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

الكنافة بالقشطة هي من الحلويات الشرقية التي تشتهر كثيراً في مصر وبلاد الشام، وتعتبر من أهم الحلويات التي توجد في سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم، ويحبها جميع الناس بجميع الأعمار، كما يوجد الكثير من أنواع الكنافة وأشهرهم الكنافة بالقشطة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، ويكون إعداد الكنافة بالقشطة على ٣ مراحل منها أول مرحلة عمل القشطة والثانية عمل الشربات والثالثة عمل الكنافة بالقشطة.