طريقة عمل كيكة الشوفان صحية ومفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

تعتبر كيكة الشوفان واحدة من أنواع الحلوى المشبعة والتي لها العديد من الفوائد الصحية حيث أن الشوفان من المواد المفيدة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيكة الشوفان بالسهولة وسرعة التحضير وإليكم في مقالنا الآتي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الشوفان المشبعة المفيدة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات ولا أسهل، فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير كيكة الشوفان في البيت

يتم تحضير كيكة الشوفان المفيدة اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوافرة وتلك المقادير البسيطة هي ما سوف يتم ذكره في السطور التالية.

ملعقة كبيرة من القرفة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كأس من كريمة الخفق. كأس إلا ربع من الزبدة. كأس من الزبيب. كأس ونصف من الدقيق. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كأس من الشوفان. كأس ونصف من المياه المغلي. كأس إلا ربع من السكر ويمكن استبداله بسكر الفواكه. كأسان من السكر البني.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الشوفان مع المياه ثم يتم تركه جانبًا لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويخلط فيه نصف كأس من الزبدة مع السكر الأبيض والبني. يتم إضافة البيض والفانيليا وخليط الشوفان والدقيق والبيكنج بودر والقرفة مع التقليب. الحصول على قالب كيك ثم يتم دهنه بالزبدة، يتم وضع الخليط فيه ثم يتم توزيع بالتساوي. يتم وضعها في الفرن وتركها لحين أن تنضج. الحصول على إناء ويتم خلط فيه الكريم مع الزبدة والسكر البني الباقي والفانيليا الباقية لحين الحصول على خليط كريمي. يتم توزيع خليط الكريمة فوق الكيكة ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها تحت الشواية حتى النضج. تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً. تقطع الكيكة وهي باردة وتقدم بجوار المشروبات وبألف هنا.

مكونات كيكة الشوفان المفيدةطريقة تحضير كيكة الشوفان