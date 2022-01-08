رشة واحدة من هذا المكون على شعرك يوميا لتطويل وتكثيف شعرك بجنون

حبة البركة والقرنفل هي من أفضل الطرق العلاجية الطبيعية لمشكلات البشرة والشعر، فمن فوائد القرنفل تعزيز قوة بصيلات الشعر ضد التساقط، كما يعرف عنه قدرته الرهيبة في إنبات الشعر في المناطق الخالية من الشعر، مثل مقدمة الرأس وجانبي الجبهة، لذلك سوف نقدم طريقة الاستخدام لكلًا منهما في هذا التقرير.

تجربتي مع القرنفل وحبة البركة للشعر

عند اجتماع هذين المكونين الطبيعيين في وصفة واحدة يكون لهم فائدة كبيرة للشعر، فيتم خلطها معًا ووضعهما في زجاجة من المياه الساخنة وغلقها، ويتم تركهم لمدة لا تقل عن ساعتين، حتى يتم نزول كل العناصر المطلوبة في المياه.

الخطوة التالية تكون عبارة عن استخدام مصفاة لاستخلاص المياه التي تغير لونها بعد النقع، ثم يتم وضعها في زجاجة رشاش نظيفة، ثم يتم شيه على شعرك كل يوم صباحًا وليلًَا قبل النوم، يتم الاستمرار على الطريقة حتى تلاحظي النتيجة.

مغلي حبة البركة للشعر تجربتي

يمكن تحضير مغلي حبة البركة للشعر لكي يستفيد الشعر من العناصر التي تحتوي عليها، ليصبح أكثر كثافة وطولًا، وذلك من خلال إحضار ملعقتين من حبة البركة، بالإضافة لكوب من المياه المغلية، أما عن طريقة التحضير فهي كالتالي:

يتم إضافة المياه الساخنة مع حبة البركة ونقعها لمدة خمس ساعات تقريبًا.

تصفية الماء عقب مرور الوقت، ويتم الاحتفاظ به داخل زجاجة معقمة لها بخاخ.

بعد غسيل الشعر جيدًا وتجفيفه، يتم رش فروة الشعر بالكامل، أو المناطق المرغوبة فقط.

يتم تكرار ذلك ثلاث مرات في الأسبوع.

الحبة السوداء للشعر الخفيف

الحبة السوداء أو حبة البركة يمكن استخدامها للشعر من خلال الخطوات الآتية: