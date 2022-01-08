بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني وأحصلي على لون طبيعي وجذاب بدون كيماويات مضرة

صبغ الشعر بالحناء، صبغ الشعر من أكثر العادات التي تهتم بها كل النساء، بل أصبحت من أكثر الأشياء التي يستمتعون بها وتشعرهم بالجمال والجاذبية، والتمتع بمظهر وشكل مختلف كل فترة، ولكن دائمًا ينصح بعدم استخدام الصبغات الجاهزة التي تهلك الشعر وقد تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل، ولذلك يفضل عمل استخدام المواد الطبيعية التي تعطي ألوان جميلة ومميزة، وتساعد في حماية الشعر بل ومنحة العديد من الفوائد، ومن أهم هذه المواد هي الحنة الطبيعية التي يمكن تطبيقها على الشعر بكل سهولة من خلال المنزل.

طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

الحناء الطبيعية من المواد المفيدة جدًا عن استخدمها كإحدى الوصفات الطبيعية المغذية لفروة الرأس والتي تساعد في منع تساقط الشعر، وعلاج تلف الشعر، كما أنها من أهم المواد التي تستخدم في تلوين الشعر لأكثر من درجة ولون، وكل ذلك بتكاليف بسيطة جدًا، ومن خلال المنزل، وطريقة صبغ الشعر بها هي كالاتي:

صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون البني

المكونات

كوب ونصف من الحناء الطبيعية، وهذا النوع متاع في محلات العطارة.

كوب كبير الحجم من المياه الساخنة.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري طبق من البلاستيك.

أضيفي بعد ذلك إليها الخل.

قلبي المكونات، جيدًا.

أضيفي المياه بشكل تدريجي حتى يتم عجنها والحصول على عجينة متماسكة ولينة.

اتركي العجينة لمدة ثلاث ساعات حتى تختمر وتتفاعل.

قسمي شعرك الى عدة أقسام.

وزعي الحناء على كل قسم من أقسام الشعر.

اتركي الحناء على الشعر وقومي بارتداء قبعة رأس بلاستيكية.

اتركي الحناء على الشعر من الليل حتى النهار.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيدًا.

قومي بتجفيف الشعر، واستمتعي باللون الطبيعي الجذاب.

صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

كوب من عصير الكركديه الساخن، بدون سكر.

ملعقة من الخل لتثبيت اللون.

قبعة بلاستيكية.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة لينة القوام.

اتركي العجينة لمدة ساعة حتى تتفاعل مع الكردية ليعطي أفضل لون.

وزعي الحناء على شعرك الآن وذلك على كل الشعر للحصول على اللون والشكل المطلوب.

ارتدي القبعة، واتركيه على الشعر مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

اغسلي شعرك بعد الانتهاء جيدًا.

جففي شعرك بالاستشوار للاستمتاع بالون بشكل واضح.

الحناء من المواد الطبيعية المهمة جدًا للشعر والتي تساعد في تغذية الشعر وجذوره بشكل فعال وفرد الشعر ونعومته، لذلك من أكثر المواد التي ينصح بها كل خبراء التجميل لاستخدامها كصبغة طبيعية للشعر، ويمكن تلوين الشعر بها بالعديد من الألوان ودرجاتها الرائعة في المنزل بدون تكاليف عالية أو الذهاب الى صالونات التجميل.