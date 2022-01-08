فطائر السمسم بدون خميرة سهلة وسريعة تحضر في دقائق

تعتبر فطائر السمسم بدون خميرة من أسهل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل في دقائق، فهى لا تحتاج إلى تخمير أو وقت طويل عند إعدادها، فقد يجد البعض صعوبة في عمل المخبوزات في المنزل لأنها تأخذ وقت طويل في التخمير، ولكن وصفتنا اليوم سهلة وسريعة، كما أنها تتميز بطعم لذيذ وشهي لا يختلف كثيراً عن الفطائر التي يتم استخدام الخميرة في إعدادها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر السمسم بدون خميرة على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات فطائر السمسم بدون خميرة

فطائر السمسم من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-

5 – 6 أكواب دقيق مخبوزات أو متعدد الاستعمالات.

3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر (30 جرام).

2 كوب زبادي.

كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

خليط التغطية

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

يمكننا تحضير فطائر السمسم بدون خميرة في دقائق بالخطوات التالية:-