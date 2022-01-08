فطائر السمسم بدون خميرة سهلة وسريعة تحضر في دقائق

تعتبر فطائر السمسم بدون خميرة من أسهل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل في دقائق، فهى لا تحتاج إلى تخمير أو وقت طويل عند إعدادها، فقد يجد البعض صعوبة في عمل المخبوزات في المنزل لأنها تأخذ وقت طويل في التخمير، ولكن وصفتنا اليوم سهلة وسريعة، كما أنها تتميز بطعم لذيذ وشهي لا يختلف كثيراً عن الفطائر التي يتم استخدام الخميرة في إعدادها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر السمسم بدون خميرة على طريقة هبة أبو الخير.مكونات فطائر السمسم بدون خميرة
فطائر السمسم من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- 5 – 6 أكواب دقيق مخبوزات أو متعدد الاستعمالات.
- 3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر (30 جرام).
- 2 كوب زبادي.
- كوب زيت.
- ملعقة صغيرة ملح.
خليط التغطية
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- كوب سمسم محمص.
يمكننا تحضير فطائر السمسم بدون خميرة في دقائق بالخطوات التالية:-
- نقوم أولاً بنخل الدقيق للتخلص من أي تكتلات أو شوائب، ويفضل استخدام كوب بنفس الحجم كمعيار للمكونات الجافة والسائلة.
- نضع كوبين من الزبادي في إناء عميق ثم نضيف كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الملح مع التقليب بالمضرب اليدوي.
- ثم نبدأ في إضافة الدقيق المخلوط بثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر تدريجياً مع عجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتجانسة.
- نغطي العجينة ونتركها عشر دقائق حتى يسهل تشكيلها.
- لتحضير خليط التغطية: نذوب ملعقة كبيرة من العسل الأسود في كوب ماء، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب.
- ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجين ونفردها على اليد بشكل دائري ونضع ملعقة صغيرة من أي نوع جبن مفضل ( يمكن استخدام العجوة أو السكر بالقرفة أو الشوكولاتة في حشو الفطائر).
- نشكل قطعة العجين لكرة مرة ثانية، ثم نضعها في خليط التغطية ثم نغلفها بالسمسم المحمص من كل الجوانب.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تعتبر فطائر السمسم بدون خميرة من أسهل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل في دقائق، فهى لا تحتاج إلى تخمير أو وقت طويل عند إعدادها، فقد يجد البعض صعوبة في عمل المخبوزات في المنزل لأنها تأخذ وقت طويل في التخمير، ولكن وصفتنا اليوم سهلة وسريعة، كما أنها تتميز بطعم لذيذ وشهي لا يختلف كثيراً عن الفطائر التي يتم استخدام الخميرة في إعدادها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر السمسم بدون خميرة على طريقة هبة أبو الخير.مكونات فطائر السمسم بدون خميرة
فطائر السمسم من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- 5 – 6 أكواب دقيق مخبوزات أو متعدد الاستعمالات.
- 3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر (30 جرام).
- 2 كوب زبادي.
- كوب زيت.
- ملعقة صغيرة ملح.
خليط التغطية
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- كوب سمسم محمص.
يمكننا تحضير فطائر السمسم بدون خميرة في دقائق بالخطوات التالية:-
- نقوم أولاً بنخل الدقيق للتخلص من أي تكتلات أو شوائب، ويفضل استخدام كوب بنفس الحجم كمعيار للمكونات الجافة والسائلة.
- نضع كوبين من الزبادي في إناء عميق ثم نضيف كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الملح مع التقليب بالمضرب اليدوي.
- ثم نبدأ في إضافة الدقيق المخلوط بثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر تدريجياً مع عجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتجانسة.
- نغطي العجينة ونتركها عشر دقائق حتى يسهل تشكيلها.
- لتحضير خليط التغطية: نذوب ملعقة كبيرة من العسل الأسود في كوب ماء، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب.
- ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجين ونفردها على اليد بشكل دائري ونضع ملعقة صغيرة من أي نوع جبن مفضل ( يمكن استخدام العجوة أو السكر بالقرفة أو الشوكولاتة في حشو الفطائر).
- نشكل قطعة العجين لكرة مرة ثانية، ثم نضعها في خليط التغطية ثم نغلفها بالسمسم المحمص من كل الجوانب.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.