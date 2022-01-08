لشتاء دافئ اعملي العدس المغربي بطعم مختلف ومذاق ولا أروع

يعد العدس المغربي من الوجبات الشهية التي يتم تناولها في فصل الشتاء وبقبل عليها الكثيرين حول العالم، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومختلف من المطبخ المغربي، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، فكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات مختلفة لعائلتها، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهو العدس والتوابل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيره في نصف ساعة تقريباً، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل العدس المغربي الشهي في المنزل.

مقادير عمل العدس المغربي

يحتوي العدس المغربي على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من العدس

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة مفرومة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

لتر من الماء.

صلصة طماطم.

ملح حسب الرغبة.

٢ حبات من البصل.

ثوم مفروم.

رشة من الكمون.

فلفل حلو.

رشة من الفلفل الأسود.

زنجبيل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العدس المغربي الشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر حلة الضغط ونضعها على النار مع وضع زيت الزيتون ثم نقوم بتقطيع البصل إلى حلقات ونقوم بتقليبها في الزيت. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح مع رشة من الكمون والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الزنجبيل والكزبرة الطازجة. ثم نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الحلو وباقي التوابل ونقلبهم جيداً ثم نضيف العدس والماء ونتركها على النار حتي تنضج لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. بعد مرور الوقت نسكب العدس في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم مع تزيينه بالكزبرة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق عدس مغربي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد العدس على الجسم

هناك عدة فوائد للعدس على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يصلح الضرر الذي يلحق بخلايا الجسم تحمي من الإصابة بالإلتهابات.

يفيد البكتيريا النافعة الموجودة في المعدة وتساعد في خفض الإصابة بمرض السكري.

مصدر جيد للحديد كما أنه مصدر للالياف الغذائية كما يساعد في الشعور بالشبع.

مفيد جداً لصحة القلب كما أنه مهم للأظافر والشعر والبشرة.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-