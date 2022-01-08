ألكريم الجبار...كريم الفازلين والقرنفل لتبييض وتفتيح الجسم والأماكن الداكنة ضعيه يوماً قبل النوم

تبييض وتفتيح الجسم والأماكن الداكنة، توجد الكثير من النساء اللاتي تعاني من مشكلة غمقان الجسم وظهور الأماكن الداكنة في الجسم، ويبحثون عن طرق مختلفة يمكن من خلالها تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بسهولة، وهناك الكثير من المنتجات التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات ولكن يمكن أن تكون عالية في السعر بالنسبة لبعض الأشخاص، ولذلك سوف نوضح إليكم بعض الوصفات التي تساهم في تفتيح الجسم وهي وصفة الفازلين والقرنفل.

وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض وتفتيح الجسم والأماكن الداكنة

يعتبر الفازلين من المنتجات التي تساهم بشكل كبير وفعال في علاج الكثير من المشاكل التي تحدث للبشرة والجسم، والفازلين

له خصائص عديدة تساهم في تبييض الجسم، ويمكن تنفيذ الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

وملعقة من مسحوق القرنفل.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

وملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

مكونات الفازلين والقرنفل لتفتيح الجسم

في إناء نقوم بوضع الفازلين والقهوة المطحونة وكذلك نضيف إليها باقي المكونات القرنفل وعصير الليمون ونقلب

طريقة تحضير كريم الفازلين لتبيض الجسم

جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة ويكون القوام كريمي.

نترك المزيج على جنب حتى يصبح القوام ثقيلاً بعض الشيء.

يتم تطبيق المزيج على الأماكن المراد تفتيحها ويتم تدليك هذه المنطقة بواسطة هذا المزيج.

نقوم بترك الخليط على البشرة حتى يجف تماماً ثم نقوم بتدليك المنطقة مرة أخرى، ثم نقوم بغسل المنطقة باستخدام الماء الدافئ.

يمكن استخدام هذا الكريم وتطبيقه على المنطقة المراد تفتيحها في الصباح والمساء بشكل يومي حتى يتم الوصول إلى النتيجة المرجوة.

ويمكن استخدام هذه الوصفة وتطبيقها على الجسم من دون أي خوف حيث أن كل مكونات الوصفة فعالة وآمنة جداً على

الجلد ولا يوجد لها أي آثار جانبية، وإذا كان هناك أي قلق بشأن مكونات الوصفة يمكن تطبيق هذا الكريم على جزء صغير من

البشرة وتركها لمدة دقائق وملاحظة إذا حدث أي تغيير في لون الجلد أو تهيج به فيَعني ذلك أن هناك حساسية من أحد مكونات الكريم. وإذا لم يحدث أي تغير في الجلد فذلك يدل على عدم وجود حساسية من مكونات الكريم.