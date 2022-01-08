هتعمليها كل يوم.. الزبدة الفلاحي الأصلية في البيت بكيلو حليب هتعملي 2 كيلو زبدة بنفس طعم الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الممكن أن تتم وبكل سهولة باتباع طريقة ممتازة تساعد بشكل كبير في أن تحصل ربة المنزل على الزبد الفلاحي وبمنتهى السهولة حيث أن المكونات تعد متاحة لدى الجميع ومن الممكن بتوفر المقادير أن نحصل على الزبد الفلاحي سريعا وبدون أي مجهود وهذا ما يغني تماما عن استعمال أي سمن من نوع الصناعي المهدرج المحتوي على خلاصة الزيوت النباتية غير الجيدة وهذا ما يؤثر سلبا على صحة خلايا لجسم البشري كما أن الزبد الصناعي من النوع النباتي أيضا يعد ضار جدا بالصحة وبالنسبة للمكونات وطريقة التحضير فهذا ما سنتابعه من خلال تلك الفقرات.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

الطريقة لعمل الزبدة الفلاحي أهم الطرق التي لا تزال مختلف ربات المنزل يبحثون عنها بشكل دائم حيث تعتبر طريقة التحضير بسيطة بتوفر المقدار البسيط شرط جودة مكون الحليب وأن يكون كامل الدسم حتى نحصل على الزبد الفلاحي المميز الخالي من الدهون الضارة وبالنسبة للمقدار الخاص بالتحضير للزبد الفلاحي فهذا ما سنتابعه من خلال الآتي:

مكونات عمل الزبدة الفلاحي

من السهل لكافة ربات البيوت اتباعهن للطريقة التالية والتي تعتمد على توفر عدد من المكونات والتي نقوم بعرضها من خلال النقاط القادمة :

ثلاثة لتر من الحليب الكامل الدسم ومن الضروري أن تكون نوعيته جاموسي.

ماء مع مكعبات من الثلج.

زجاجات فارغة.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

الزبد الفلاحي يسهل عمله باستعمال مكون الحليب وتوفره واتباع ما يلي: