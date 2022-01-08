بخلطة المحشي السرية أعملي احلي محشي الكوسة والباذنجان بسرعة بطعم لذيذ ورائحة جنان

طريقة عمل محشي الباذنجان والكوسة، من الأطعمة المميزة في حياتنا هو المحشي بكل أنواعه المتعددة، ولكن هنا بعض أنواع المحاشي لها شكل وطعم مختلف، ويتم غالبًا تقديمهم مع بعض في طبق واحد وهو محشى الكوسة اللذيذ، والمفيد بشكل كبير، محشي الباذنجان سواء الأسود أو الأبيض له طعم جميل ويحتوي على الكثير من الفيتامينات أيضًا، وخلطة المحشي الخاصة بهم لا تختلف عن باقي أنواع المحشي، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على خطوات تحضيرهما.

طريقة عمل محشي الكوسه والباذنجان بخلطة لذيذة

محشي ألكوسه والباذنجان من أهم الأطعمة اللذيذة والتي يمكن تحضيرها وتقديمها في المناسبات المختلفة، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من الكوسة.

كيلو من الباذنجان الرفيع صغير الحجم.

كيلو من الأرز الأبيض.

حزمة من البقدونس و الشبت الكزبرة الخضراء.

كيلو من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

ثلاث بصلات كبار الحجم مقطعين قطع صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة واحدة مناسبة من الملح.

رشه من الكزبرة الجافة.

رشه من الزعتر.

رشه من القرفة.

قومي بغسل وتنظيف ألكوسه والباذنجان جيدًا.

باستخدام المقوار قومي بتقوير الكوسه وذلك مع كل الكمية.

وافعلي نفس الخطوات مع الباذنجان ولكن قبل تقوير الباذنجان قومي بالضغط عليه جيدًا حتى يتم تنظيفه من الداخل بكل سهولة.

احضري إناء وأضيفي قطرات من الزيت.

اتركي الزيت حتى يسخن جيدًا.

أضيفي إليه الطماطم المقطعة.

اتركي الطماطم حتى يتم نضجها جيدًا.

أضيفي البصل المقطع.

اتركي البصل حتى يذبل.

أضيفي الشبت والبقدونس، والكزبرة الخضراء بعد تقطيعها قطع صغيرة.

قلبي المكونات جيدًا مع بعض.

أضيفي بعد ذلك كل البهارات التي تم تجهيزها.

قلبي المكونات مع بعض مرة أخرى وذلك حتى يتم تجانسها بالشكل المطلوب.

اغسلي الأرز جيدًا بالماء الجاري.

أضيفي الأرز إلى الخليط الذي تم تجهيزه.

قلبي المكونات مع بعض بشكل كامل.

ارفعي المكونات من النار، واتركيها حتى تبرد تمامًا.

محشي الكوسة والباذنجان واحدة تلو الأخرى بهذا الخليط.

بعد انتهاء كل الكمية، احضري إناء مناسب الحجم، رصي المحشي بداخله.

ارفعي الإناء على النار.

أضيفي مياه حتى يصل إلى نصف الإناء.

اتركي المياه مع المحشي حتى تغلي وبتشربها المحشي.

اخفضي النار تمامًا، واتركيه حتى ينضج.

قدمي المحشي وهو ساخنًا.

طريقة التحضير

هناك بعض الأكلات المميزة بالنسبة لكل الناس، ومن أهم هذه الأكلات المحبوبة جدًا لكل الناس هو المحشي، بكل أنواعه المختلفة ومن أهم هذه الأنواع ألكوسه والباذنجان، والذي يتم تحضيره بكل سهولة، ويقدم محشي الكوسا والباذنجان بشكل دائم في العزائم، فهو من أهم الأطعمة التي تزين كل مائدة وسوف نتعرف على خطوات تحضيره بشكل تفصيلي