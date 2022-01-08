طول عمرك بتقشري الثوم غلط.. فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة البرق أكتر من 7 كيلو في ثواني

تقشير الثوم بشكل سريع من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بالعديد من الطرق البسيطة والتي من الممكن أن تكون منجزة في عمل العديد من الوصفات التي من اليسير تحضيرها إذا ما قد أعددنا فصوص الثوم وتم تقشيرها بطريقة من الطرق السريعة الآتي ذكرها بالآتي من تلك الفقرات التي تشتمل عليها سطورنا المقبلة حيث أن العديد من الوجبات تتطلي أن تكون هناك كمية ليست بالقليلة من الثوم لذا من الممكن تقشيره بيسر من خلال تلك الخطوات البسيطة التالية.

تقشير الثوم بسرعة

إليك أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على فصوص الثوم بسرعة مذهلة حيث تعد فصوص الثوم من أهم المكونات الطبيعية متعددة القيم الغذائية حيث تعتبر فصوص الثوم من أهم المصادر لمعدن الكبرين والسيلينيوم، كما أنه يعد مضاد حيوي قوي، حيث أن تناوله في وصفات الطعام يعد مفيد لصحة الجسم البشري، وبالنسبة للطرق المختلفة التي من خلالها من الممكن التقشير للثوم سريعا أهمها ما سنقوم بعرضه فيما يأتي:

طريقة تقشير الثوم بالمياه

الماء من أكثر المكونات والوسائل التي لها دور كبير في التقشير سريعا للثوم حيث تعتبر من أهم الطرق المساعدة على الحصول السريع على فصوص الثوم وبأقل وقت مجهزة ويسهل نزع قشور الثوم بشكل سريع ومن ثم يتم الاستخدام للماء من خلال الاتباع للخطوات التالية:

الخطوة الأولى نحضر وعاء مناسب ونقوم بملئه بكمية من الماء.

نضع فصوص الثوم بعد أن نقوم بتفكيكها ونقعها مدة تقدر بنحو خمس دقائق.

الماء من الممكن أن يكون ساخن ويفي بغرض التقشير السريع للثوم.

التقشير يكون عقب أن نقوم بتصفية الثوم من الماء تماما.

بعدها يسهل التقشير للثوم وتنزلق القشور فور الضغط على فصوص الثوم وبدء تقشيرها

طريقة تقشير الثوم باستعمال كيس بلاستيك

الطريقة الصحيحة التي من خلالها من الممكن أن يتم تقشير الثوم وبمنتهى السرعة من خلالها هي طريقة استعمال كيس من البلاستيك، وهو يسعد في إنجاز خطوة التقشير السريع لفصوص الثوم حيث يعبأ الثوم بالكيس ويتم الطرق على الكيس وبالتالي يسهل نزع القشور.