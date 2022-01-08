طريقة عمل قرع العسل بكريم كراميل ألذ طعم ومذاق ممكن تدوقيه وفي 10 دقائق

تسعى كل أم بالبحث عن أنواع مختلفة من الحلويات التي يمكنها تقديمها إلى أسرتها بشكل مستمر، وتنال اعجاب الجميع، ويوجد صنف مميز له طعم وفوائد متعددة وهو قرع العسل بالكريم كراميل، فهو من الحلويات المختلفة، ويتم تجهيزه بخطوات بسيطة في المنزل كما أنه يحتوي على مجموعة من المكونات ذات قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل تحضيره.

طريقة عمل قرع العسل بالكريم كراميل

يمكنك القيام بعمل هذا الصنف اللذيذ الشهى، ويمكن أن يقدم لاولادك، أو يقدم في العزائم المختلفة مصنف رائع من الحلويات، وطريقة التحضير كالآتي:

كيلو واحد من قرع العسل المقطع الى مكعبات صغيرة الحجم.

كوب من اللبن الحليب.

كوب واحد من السكر الناعم.

ملعقتين من السكر لعمل الكراميل.

كوب من الماء.

ملعقة من الماء لعمل الكراميل.

ربع كوب من جوز الهند المبشور سميك.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة.

احضري قرع العسل وقومي بتقشيره وتقطيعه الى مكعبات صغيرة الحجم.

أضيفي القرع إلى وعاء مع إضافة الماء إليه والسكر أيضًا.

ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى ينضج ويذوب السكر تمامًا مع بعض.

أحضري مقلاة متوسطة الحجم.

أضيفي بداخلها ملعقتين من السكر، مع إضافة قطرات من الماء.

ارفعيها على النار، وقلبي السكر حتى يذوب تمامًا، واتركيها حتى الحصول على اللون الذهبي وهو الكراميل.

أضيفي الزبدة والقرفة إلى قرع العسل.

اخلطي مكونات قرع العسل جيدًا مع بعضها البعض واضيفي إليه الحليب أيضًا.

استمري في الخلط جيدًا حتى يتكون خليط سميك.

احضري صينية مناسبة الحجم، وادهنيها بالزبدة.

أضيفي بداخلها خليط القرع.

قومي بوضع الزبيب وجوز الهند على الوجه.

ادخلي الصينية الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، في الرف الاوسط.

اتركي القرع في الفرن حتى يتغير لون الوجه ويحمر.

اخرجي الصينية، واتركيها حتى تبرد، ثم قومي بقلبها في طبق مناسب الحجم، واضيفي علي وجهه الكراميل الذي تم تجهيز من قبل، ثم يدخل هذا الطبق اى الثلاجة حتى تصبح باردة تمامًا ويتم تناوله بعد ذلك، بألف هنا وشفا.

المكوناتطريقة التحضير