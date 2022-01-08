في 30 دقيقة أعملي الذ طاجن مكرونة بالفراخ بخلطة وتتبيلة لذيذة وبطعم خطير

طاجن المكرونة بالفراخ من الاكلات المميزة التي تفضل كل ربة منزل تقديمها في العزائم للضيوف، وذلك لأنها تعطي شكل رائع على المائدة، بالإضافة إلى طعمها الجميل الشهي، وهي تعتبر أكله مختلفة من المكرونة المضاف إليها قطع الدجاج المخلية، وطريقة تحضيرها سهلة ولا تحتاج إلى وقت كبير وسوف نتعرف على خطوات تجهيز الآن من خلال هذا المقال.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في خطوات بسيطة

قومي بعمل اجمل الطواجن التي يحبها الأطفال بشكل كبير والكبار أيضًا، وذلك بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها كالآتي:

نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

صدر فرخة كبير، مخلي تمامًا.

أربع ملاعق من الزيت.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من عصير الطماطم.

عدد واحد من الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

اغسلي قطع الدجاج جيدًا، وانقعيه في خل وملح وذلك حتى يتخلص من أي زفارة أو روائح غير مرغوب فيها.

قومي بتقطيع الفراخ إلى شرائح رفيعة صغيرة الحجم.

احضري إناء مناسب الحجم لتجهيز خلطة الفراخ.

أضيفي بداخله الزيت، واتركيه حتى يسخن تمامًا.

أضيفي إليها البصل والثوم بعد ذلك.

قلبي المكونات حتى تذبل و يتغير لونها الذهبي.

أضيفي الدجاج إلى الإناء وقلبي جيدًا مع البصل والثوم، وذلك حتى يتغير لونه إلى الأبيض.

أضيفي إليها كل التوابل التي يجب إضافتها، من ملح وفلفل اسود، واضيفي إليها أيضًا الفلفل الحار بعد تقطيعه شرائح رفيعة.

قلبي المكونات ثم أضيفي إليها عصير الطماطم.

اتركي الصلصة مع الدجاج حتى يتم تسبيكها جيدًا ويقل حجمها، أضيفي إليها معجون الطماطم ليعطي لها لون وطعم مميز.

قومي بسلق المكرونة دقيقتين فقط، وقومي بتصفيتها وغسلها بالماء البارد.

هكذا اخلطي المكونات مع بعضها البعض المكرونة اولًا ثم إضافة الفراخ بالصلصة.

ضعي المكونات في طاجن من الفخار، ثم ادخليها الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها حتى يحمر وجهها وتصبح ذات شكل مميز.

اخرجيها الآن ويتم تناولها ووضعها في أطباق التقديم.

المكوناتطريقة التحضير