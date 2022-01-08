ولا أروع تتبيلة الفراخ المشوية في البيت… هتبهر ولادك وزوجك

تتبيلة الفراخ المشوية في البيت، دائما ما تحرص سيدات الوطن العربي بشكل خاص وايضا حول العالم، إن تقدم لأسرتها وصفات شهية مميزة ولذيذة، ولذلك نسعي لتوفير أسرار الشيفات لتحضير معظم الأطباق الممتعة، وبشكل خاص نشهد بحث كبير عن طريقة تحضير الدجاج المشوي في المنزل، لذلك نقدم لكم احدث طريقة تضمن تسوية الدجاج وتبيله ببعض العناصر المميزة، وهي مكونة من خضروات وتوابل متاحة ومتوفرة في كل منزل، وهي وصفة سريعة وسهلة يمكنك تحضيرها في دقائق بسيطة، وتستغرق نحو نصف ساعة للحصول علي دجاجة مميزة وشهية، وسوف تبهري ضيوفك بتلك الوصفة التي نضمن أن تسعدي بها أولادك.

تتبيلة الفراخ المشوية في البيت

نكشف سر الشيف في تتبيلة الفراخ المشوية في البيت، والتي قد تكن مناسبة للغاية في العزومات والحفلات، كما إن العديد من الشباب اصبح يقبل علي تناول الوجبات السريعة ويبتعد عن تناول الطعام المطبوخ، ويمكنكم اعتبار الدجاج المشوي ضمن الوجبات السريعة، وسوفي تحتاجي الي اقل من ساعة لتحضير وتسوية تلك الدجاجة الشهية والمميزة، والتي يمكنك تقديمها بجانب بعض السلطة فقط.

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي

لتحصلي علي دجاجة مشوية متبلة بطريقة روعة، عليكي إحضار بعض المكونات البسيطة للغاية وهي

حبة بصل.

2 حبة فلفل احمر واخضر.

حبة طماطم.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

قرفة.

جنزبيل.

بهارات.

معلقين زيت.

معلقة خل.

عصير ليمون معلقة كبيرة.

معلقة دبس الرمان.

خطوات تحضير الفراخ المشوية في البيت

أما عن خطوات تحضير الفراخ المشوية في البيت، فهي جدا بسيطة، ولكن يتوجب عليكي عزيزتي البدأ في تعقيم الدجاجة في محلول التعقيم المخصص لتلك الطيور، ونبدأ بشرح اكثر للخطوات