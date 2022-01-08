أعملي صدور الدجاج المشوية بألذ تتبيلة سرية للمشويات علي طريقة أشهر المطاعم

الدجاج من أكثر الأكلات المتنوعة جدًا في طرق تقديمها لذلك لا يمكن لأحد أن يمل من تناول الدجاج حتى لو تم تناول أصناف مختلفة منه بشكل يومي، بالإضافة إلى فوائد الدجاج المتعارف عليها، وهناك الكثير من الناس تفضل بشكل خاص تناول صدور الدجاج تحديدًا، فهي من أهم الأجزاء الخفيفة جدًا عند تناولها، ولا يوجد بها أي نسبة دهون، ولذلك يمكن أيضًا عمل صدور الدجاج بشكل مختلف، والقيام بتتبيلها بشكل خاص، وطريقة تحضيرها بهذا الشكل سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

طريقة تتبيل صدور الدجاج للشوي

هناك العديد من الطرق التي يتم فيها تتبيل صدور الفراخ بالعديد من التوابل، ولكن أكثر الطرق طلبًا، ويحبها الكثير من الناس هي عمل صدور الدجاج المشوية و طريقة التحضير كالتالي:

كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

ملعقتين كبار زيت زيتون.

ربع كوب من عصير الليمون المركز.

ربع ملعقة من الكمون.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

احضري صدور الدجاج المخلية تمامًا من العظم.

قومي بتقطيع الصدور الى شرائح ويفضل أن تكون سميكة.

قومي بتشريط الشرائح بالسكينة.

الان احضري وعاء واضيفي به زيت الزيتون، مع عصير الليمون المركز.

اخلطي المكونين مع بعض حتى يتم التجانس بينهم بشكل كامل.

أضيفي بعد ذلك باقي البهارات التي تم تحضيرها.

واضيفي أيضًا فصوص الثوم بعد عرضها ناعمًا قلبي المكونات بالمعلقة.

بعد ذلك قومي بوضع شرائح صدور الدجاج، وادخلي التتبيلة في الفتحات التي تم صناعتها بالسكين، حتى تغطى بالكامل بالتتبيلة.

غطي الوعاء بورق بلاستيك، ثم ادخليها في الثلاجه.

اتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تكتسب صدور الدجاج طعم التوابل بشكل أفضل.

احضري الشواية سواء كانت كهربائية أو شواية فحم، أو حتى في فرن البوتجاز العادي.

قومي برص شرائح الدجاج على الشواية، واتركيها حتى تنضج تمامًا وقومي بتقليبها على كل الجهات وذلك للحصول على اللون الذهبي.

هكذا أصبحت صدور الدجاج جاهزة للتقديم لتناولها بطعم ورائحة رائعة

المكوناتطريقة تحضير صدور الدجاج المتبلة المشوية