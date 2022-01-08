طرق استخدام البرايمر وأنواعه لبشرة مثالية كالمشاهير والنجمات بدون شوائب

طرق استخدام البرايمر ، نجد دومًا النجمات والمشاهير تبدو ببشرة نظيفة وناعمة بدون شوائب تمامًا، هل تعلمي سيدتي أن السر في استخدام البرايمر، وقد يكون لديكِ بالفعل ولكنكِ لا تستخدمينه بالطريقة الصحيحة، والحل هنا هو أن تتابعي معنا السطور القليلة القادمة، والتي سنذكر فيها لكِ طرق استخدام البرايمر لتنعمي ببشرة مثالية بدون شوائب ناعمة كالحرير، بدون تجاعيد أو خطوط، او آثار البقع والندبات.

طرق استخدام البرايمر

قبل أن نتعرف على طرق استخدام البرايمر، سنتعرف سويًا على بعض الأمور الهامة، أولًا فوائده التي قد لا تعلمها بعض النساء، فهي تظن أنه يقوم بالتغطية فقط، ولكن لا تعلم أنه يعمل أيضًا على حماية البشرة من الجفاف، عوامل الجو الخارجية، أشعة الشمس.

لأنه يتشكل مثل طبقة حماية على البشرة، تمنع اصابتها بالحبوب، أو البثور، ولكن من أجل إتمام مهمته على أكمل وجه، يجب اختيار برايمر بتركيبة طبيعية آمنة لا تحتوي على مواد كيميائية.

أنواع البرايمر

بعد أن تعرفنا على فوائده، أو على الأقل أفضل المزايا التي يقدمها، وضرورة اختيار أفضل نوع، الآن سنتعرف على أنواع البرايمر والتي تتمثل في الآتي:-

برايمر باللون الأخضر

يساعد في إخفاء الحبوب، الرؤوس السوداء، البقع الحمراء، حب الشباب، الأماكن الملتهبة، لأنه يعمل أيضًا على تهدئتها وتسريع شفائها.

اللون الوردي والأصفر

يساعد في تناغم لون البشرة، وخاصًة المناطق حول العين، وإزالة الانتفاخات.

اللون البنفسجي

يساهم في التخلص من التغيرات التي تطرأ على البشرة مع التقدم في العمر مثل التجاعيد، الخطوط، فهو يعمل على حل تلك المشاكل.

اللون الأبيض، اللون الأزرق

يعتبر هو أكثر الأنواع شيوعًا واستخدامًا لأنه يجعل البشرة ناعمة كالحرير، وتركيبته مثالية لتغطية الحبوب، البقع، آثار التجاعيد.

كما يجب مراعاة اختيار برايمر يحتوي على قاعدة سيليكون في جميع الأنواع، لأنها تساعد في ترطيب البشرة، وإخفاء العيوب، وتجعلها بدون لمعان، مع ضرورة اختيار النوع الأنسب لنوع البشرة حيث لا يجوز اختيار برايمر يحتوي على زيوت للبشرة الدهنية، لأنه سيزيد من افراز الغدد الدهنية.

كيفية تطبيق البرايمر

بعد أن تعرفنا على أهم المعلومات عن البرايمر سواء أكان من فوائده أو أنواعه، الآن سنتعرف على الطريقة الصحيحة لتطبيق البرايمر للحصول على تغطية مثالية:-