طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بوصفات مختلفة خطوة بخطوة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني حيث يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل المسقعة. فهي من الوصفات والوجبات الرائعة والمفضلة لدي الكثير من الرجال والسيدات وهي وصفة عربية رائعة منتشرة في الكثير من الدول العربية وأبرزها مصر فهي وصفة سريعة واقتصادية وسهلة التحضير.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

يمكن لكل سيدة عمل المسقعة بالعديد من الوصفات المختلفة ومن اشهر وصفات المسقعة هي طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة. فهي ذات طعم شهي ومميز جداً كما انها لا تحتاج إلي وقت طويل لتحضيرها فهي سريعة التحضير. ويمكن لكل سيدة القيام بها لأول مرة بشكل صحيح وبكل سهولة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البصل مفرومة وناعمة.

1 فص من الثوم المهروس الناعم.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 حبة كبيرة من الباذنجان.

2 حبة من الطماطم المقشرة والمفرومة.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

كوب واحد من الجبنة الشيدر المبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

احضري مقلاة وضعي بها اللحم وضعي المقلاة علي نار متوسطة وقومي بتقليب اللحم حتي يصبح لونها بني.

نقوم بإضافة كل من زيت الزيتون والبصل ونستمر في تقليب المكونات لمدة خمس دقائق.

نقوم بإضافة الثوم والطماطم وقومي بتقليب المكونات لمدة دقيقتين.

قومي بتتبيل المكونات بالملح والفلفل الأسود والطماطم ونقوم بتغطية المقلاة بعد ذلك ونتركها لمدة 10 دقائق حتي تنضج اللحم وتتسبك الطماطم جيداً.

نحضر طبق ونضع به طبقة من الباذنجان ونضع عليها طبقة من اللحم ثم نقوم بوضع طبقة اخري من الباذنجان ثم نضع باقي كمية اللحم.

قومي بوضع جبن الشيدر علي وجه الطبق ونقوم بإدخال الطبق للفرن واتركية لمدة 25 دقيقة. أصبحت المسقعة الان جاهزة للتناول بجانب الأرز أو الخبز.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومةخطوات تحضير وعمل المسقعة باللحمة المفرومةطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة للشيف علاء

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة للشيف علاء نقدمها لكم حيث يتابع الكثير من السيدات الشيف علاء. ويفضلون اتباع والقيام بالوصفات التي يقدمها ونعرض لكم في الفيديو التالي طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في البيت بطريقة رائعة.