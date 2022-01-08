مش هتصدقي الي هتعمله معلقة واحدة من خلطة الحلبة السحرية لتفتيح الوجه في بشرتك من أول استخدام

خلطة الحلبة لتفتيح الوجه، تعاني العديد من الفتيات اسمرار البشرة وبعض الأماكن الداكنة التي تكون في الجسم وذلك من الأشياء المقلقة لدى فتاة لأنها يتأثر ترتكبها وجمالها، ويبحثون عن كافة الطرق والسبل التي من خلالها تصل إلى اقصي درجات لتفتيح البشرة، لأننا نجد أن معظم الكريمات والوسائل التقليدية لا تعمل بفاعلية وليكون لها آثار جانبية، فيلجأون إلى استخدام احدي الوصفات الطبيعية السحرية في مفعولها.

خلطة الحلبة لتفتيح الوجه

المقادير

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز المر.

ملعقتين كبيرتين من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من شمع عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من عشبة الزيزفون المطحون.

طريقة التحضير

نخلط ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز المر في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من زيت الورد ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة كبيرة من شمع العسل النحل ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة ربع ملعقة من عشبه الزيزفون مطحونة و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نضع الماسك على البشرة والأماكن الداكنة في الجسم ونتركها وقت كافي علي البشرة امتصاصها.

نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر والصابون ونستخدم هذه الوصفة باستمرار بشكل يومي لما نرى نتيجة مبهرة لتفتيح البشرة.

خلطة الحلبة والكركم

المقادير

كوب واحد من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نخلط كوب واحد من بذور الحلبة مع إضافة كمية مناسبة من الماء المغلي في إناء صغير ونتركها حتى يتم نقعها لمدة يوم علي الأقل.

نقوم بتصفية الحلبة من الماء ونطحنها جيدا ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة وملعقة كبيرة من الكركم ونضع عليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل تخلط جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نفرد الخلطة على البشرة ونوزعها جيدا ونتركها لمدة تلت ساعة حتى يتم امتصاص البشرة الخلطة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر ونقوم بتنظيفها جيدا.

نتبع لتلك الوصفة بشكل دائم حتي تعمل علي تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة بها