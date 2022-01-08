بكيس واحد لن تحتاجي لوضع نقطة مكياچ بعد الآن بشرة صافية وبيضاء خالية من البقع

تميل كل فتاة إلى الحصول على بشرة نقية وبيضاء وخالية من الرؤوس السوداء أو الأماكن الداكنة، والتى تتأثر من كثرة التعرض إلى أشعة الشمس أو من مستحضرات التجميل، لذلك تبحث كل فتاة عن أفضل كريم طبيعى يعالج مشاكل البشرة ويقضى عليها وتحصل على بشرة نقية موحدة اللون وبوصفة طبيعية خالية من المواد الكيميائية، لذا سنوضح لكم خلطة كريم البيكنج بودر لعلاج مشاكل البشرة بالكامل وتوحيد لونها.

خلطة البيكنج بودر لعلاج مشاكل البشرة

يستخدم الكثير مسحوق البيكنج بودر لعلاج مشاكل البشرة لأنه من أفضل الخلطات التى تعالج أى مشاكل فى البشرة من الخارج لأنه يكون طبقة تقشير ويقضى على الإسمرار أو الرؤوس السوداء ويعالج حروق البشرة، كما يستخدم كخلطة ممتازة فى نقع القدمين والحصول على قدم بيضاء ولامعة، وتتعدد استخدامته سواء فى الطبخ أو علاج مشاكل البشرة وكل هذا سنوضحه خلال السطور التالية.

كريم البيكنج بودر

كريم البيكنج بودر من أفضل الكريمات التى تعالج مشاكل البشرة أو الشعر أو الجلد فهو متنوع الاستخدامات، كما إنه مكون طبيعى 100% ليس له أى آثار سلبية على البشرة تماماً، ويعطى نتائج مضمونة ومميزة، تجعلك تستخدميه مرة أخرى، كما أن الوصفة غير مكلفة.

مكونات مقشر البيكنج بودر

لا تحتاج إلى مكونات متعددة أو باهظة الثمن، فمكونات مقشر البيكنج بودر بسيطة جداً وغير مكلفة، كما قد تكون متوفرة فى معظم المنازل، لذا سنوضح المكونات التى تحتاجينها لتحضير مقشر البشرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من الشوفان.

كمية بسيطة من الماء.

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طريقة تحضير مقشر البشرة

يمكنك إعداد الخلطة داخل المنزل بدون مجهود أو وقت، لا تحتاجين سوى المكونات الموضحة، ويمكنك استخدامه كمقشر لاى مكان داكن فى الجسم، أو أماكن تحتاجين إلى ترطبها.