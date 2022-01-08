أم علي أسهل الحلويات المصرية بطعم كريمي مثل المطاعم

أم علي من الحلويات المصرية المعروفة التى لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، فهى تتكون من رقائق العجين والمكسرات والحليب، وتتميز بطعم شهي يفضله كل أفراد الأسرة، ويمكن تقديمها ساخنة أوباردة على حسب الذوق، وتحرص كثير من ربات البيوت على إعداد الحلويات بأنواعها المختلفة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار مكلفة مبالغ فيها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لعمل أم علي بطعم كريمي مثل المطاعم على طريقة آية حبيب.مكونات أم علي
يتم تحضير أم على بطعم كريمي مثل المطاعم وبمكونات لها قيمة غذائية عالية، وهى كما يلي:-
- 2 عبوة من عجينة باف باستري.
- لتر حليب كامل الدسم.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- مكسرات حسب الذوق.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
للتزيين
- كوب قشطة أو كريم شانتيه.
طريقة التحضير
يتم تحضير أم علي بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخرج عجينة الباف باستري من الثلاجة لتكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم نفردها ونضعها في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة.
- ثم ندخلها الفرن على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي غامق.
- نضع لتر من الحليب على النار مع إضافة ملعقة كبيرة من الفانيليا ونصف كوب سكر، ويترك الحليب يسخن ولكن لا يصل لدرجة الغليان.
- نضع قطع عجينة الباف باستري المحمصة في قالب كبير أو قوالب صغيرة على حسب الذوق، ثم نضيف عليها المكسرات المفضلة وجوز الهند ورشة من القرفة.
- ثم نضيف عليها الحليب الساخن، ونقلب القشطة لتصبح بقوام سائل ثم نضيفها على أم علي مع رشة من السكر البودرة.
- يفضل البعض إضافة طبقة من الكريم شانتيه بدلاً من القشطة، ولتحضير الكريم شانتيه نخفق عبوة من بودرة الكريم شانتيه مع 200 مللي حليب بارد حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نفرد طبقة الكريمة على أم علي مع إضافة رشة من السكر البودرة.
- ندخل القوالب الفرن تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من فوق، ثم تقدم باردة أو ساخنة على حسب الذوق.
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أم علي من الحلويات المصرية المعروفة التى لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، فهى تتكون من رقائق العجين والمكسرات والحليب، وتتميز بطعم شهي يفضله كل أفراد الأسرة، ويمكن تقديمها ساخنة أوباردة على حسب الذوق، وتحرص كثير من ربات البيوت على إعداد الحلويات بأنواعها المختلفة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار مكلفة مبالغ فيها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لعمل أم علي بطعم كريمي مثل المطاعم على طريقة آية حبيب.مكونات أم علي
يتم تحضير أم على بطعم كريمي مثل المطاعم وبمكونات لها قيمة غذائية عالية، وهى كما يلي:-
- 2 عبوة من عجينة باف باستري.
- لتر حليب كامل الدسم.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- مكسرات حسب الذوق.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
للتزيين
- كوب قشطة أو كريم شانتيه.
طريقة التحضير
يتم تحضير أم علي بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخرج عجينة الباف باستري من الثلاجة لتكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم نفردها ونضعها في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة.
- ثم ندخلها الفرن على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي غامق.
- نضع لتر من الحليب على النار مع إضافة ملعقة كبيرة من الفانيليا ونصف كوب سكر، ويترك الحليب يسخن ولكن لا يصل لدرجة الغليان.
- نضع قطع عجينة الباف باستري المحمصة في قالب كبير أو قوالب صغيرة على حسب الذوق، ثم نضيف عليها المكسرات المفضلة وجوز الهند ورشة من القرفة.
- ثم نضيف عليها الحليب الساخن، ونقلب القشطة لتصبح بقوام سائل ثم نضيفها على أم علي مع رشة من السكر البودرة.
- يفضل البعض إضافة طبقة من الكريم شانتيه بدلاً من القشطة، ولتحضير الكريم شانتيه نخفق عبوة من بودرة الكريم شانتيه مع 200 مللي حليب بارد حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نفرد طبقة الكريمة على أم علي مع إضافة رشة من السكر البودرة.
- ندخل القوالب الفرن تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من فوق، ثم تقدم باردة أو ساخنة على حسب الذوق.