أم علي أسهل الحلويات المصرية بطعم كريمي مثل المطاعم

أم علي من الحلويات المصرية المعروفة التى لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، فهى تتكون من رقائق العجين والمكسرات والحليب، وتتميز بطعم شهي يفضله كل أفراد الأسرة، ويمكن تقديمها ساخنة أوباردة على حسب الذوق، وتحرص كثير من ربات البيوت على إعداد الحلويات بأنواعها المختلفة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار مكلفة مبالغ فيها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لعمل أم علي بطعم كريمي مثل المطاعم على طريقة آية حبيب.

مكونات أم علي

يتم تحضير أم على بطعم كريمي مثل المطاعم وبمكونات لها قيمة غذائية عالية، وهى كما يلي:-

2 عبوة من عجينة باف باستري.

لتر حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

مكسرات حسب الذوق.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

للتزيين

كوب قشطة أو كريم شانتيه.

طريقة التحضير

يتم تحضير أم علي بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-