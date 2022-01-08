تعالي اعرفي احلي طريقة تعملي بيها صنية بسبوسة مرملة بكل أسرارها زي بتاعت المحلات بالضبط

طريقة عمل بسبوسة مرملة، نلاحظ أن طريقة عمل البسبوسة المرملة لها سر خطير لدي جميع الحلوانين فلا تستطيع ربة المنزل الوصول إلى نفس طريقة الحلوانية في عمل البسبوسة، فتبحث ربة المنزل عن سر جعل طبق البسبوسة بشكل مرمل مثل الذي يتم إعداده في محلات الحلوي وبأقل تكلفة بشكل سهل وسلس، لأن طبق البسبوسة من أطباق الحلوى التي يعشقها الجميع ويقبلون على تناولها باستمرار.

طريقة عمل بسبوسة مرملة

المقادير

إحضار نصف كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب من الزبدة الباردة.

مقدار من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز.

كوبين ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير