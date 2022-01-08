تعالي اعرفي احلي طريقة تعملي بيها صنية بسبوسة مرملة بكل أسرارها زي بتاعت المحلات بالضبط

طريقة عمل بسبوسة مرملة، نلاحظ أن طريقة عمل البسبوسة المرملة لها سر خطير لدي جميع الحلوانين فلا تستطيع ربة المنزل الوصول إلى نفس طريقة الحلوانية في عمل البسبوسة، فتبحث ربة المنزل عن سر جعل طبق البسبوسة بشكل مرمل مثل الذي يتم إعداده في محلات الحلوي وبأقل تكلفة بشكل سهل وسلس، لأن طبق البسبوسة من أطباق الحلوى التي يعشقها الجميع ويقبلون على تناولها باستمرار.طريقة عمل بسبوسة مرملة
المقادير
- إحضار نصف كيلو من دقيق السميد.
- نصف كوب من الزبدة الباردة.
- مقدار من جوز الهند المبشور.
- كوب واحد من الحليب الدافئ.
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز.
- كوبين ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير
- نحضر وعاء عميق بلاستيك ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد هو دقيق البسبوسة ثم نضيف عليه ربع كوب من جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيدا.
- نضع ثلاث أكواب من السكر في إناء علي النار متوسطة ونضيف عليها كوبين ونصف من الماء ونقلبهم مع بعض حتى يصبحوا ذات قوام سميك.
- نقوم بإضافة نصف كوب من الزبدة الباردة على الخليط السكر وتقليبه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتم إذابته.
- نقوم بإضافة كوب من الحليب الدافئ إلى الخليط و ندمجهم مع بعض على نار هادئة عندما يتم تجانسهم يتم رفعها من علي النار وتركها وقت كافي حتي تبرد.
- نسكب خليط السكر والزبدة على دقيق السميد ونقوم بتقليبه بشكل جيد حتي يصبح عجينة لينة.
- ندهن صينية دائرية بقليل من السمنة ونضع بها عجينة البسبوسة ونقوم بتسوية سطح الصينية بشكل جيد.
- نجهز الفرن قبل البدء في عجينة البسبوسة على درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية حتى يكون ساخن وندخل الصينية بها.
- تترك صينية البسبوسة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من أسفل الصينية ثم نشعل الشواية من أعلاها حتى يتم تسويتها من أعلى الصينية.
- نقوم بتجهيز شربات البسبوسة نضع كوب من السكر الأبيض في اناء ونضيف عليه كوب من الماء ونقلبهم جيدا ونتركها علي النار حتي يعطي قوام سميك ونضيف عسل النحل وعصير الليمون ويتم شكلها على الصينية بعد تبريدها.
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طريقة عمل بسبوسة مرملة، نلاحظ أن طريقة عمل البسبوسة المرملة لها سر خطير لدي جميع الحلوانين فلا تستطيع ربة المنزل الوصول إلى نفس طريقة الحلوانية في عمل البسبوسة، فتبحث ربة المنزل عن سر جعل طبق البسبوسة بشكل مرمل مثل الذي يتم إعداده في محلات الحلوي وبأقل تكلفة بشكل سهل وسلس، لأن طبق البسبوسة من أطباق الحلوى التي يعشقها الجميع ويقبلون على تناولها باستمرار.طريقة عمل بسبوسة مرملة
المقادير
- إحضار نصف كيلو من دقيق السميد.
- نصف كوب من الزبدة الباردة.
- مقدار من جوز الهند المبشور.
- كوب واحد من الحليب الدافئ.
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز.
- كوبين ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير
- نحضر وعاء عميق بلاستيك ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد هو دقيق البسبوسة ثم نضيف عليه ربع كوب من جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيدا.
- نضع ثلاث أكواب من السكر في إناء علي النار متوسطة ونضيف عليها كوبين ونصف من الماء ونقلبهم مع بعض حتى يصبحوا ذات قوام سميك.
- نقوم بإضافة نصف كوب من الزبدة الباردة على الخليط السكر وتقليبه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتم إذابته.
- نقوم بإضافة كوب من الحليب الدافئ إلى الخليط و ندمجهم مع بعض على نار هادئة عندما يتم تجانسهم يتم رفعها من علي النار وتركها وقت كافي حتي تبرد.
- نسكب خليط السكر والزبدة على دقيق السميد ونقوم بتقليبه بشكل جيد حتي يصبح عجينة لينة.
- ندهن صينية دائرية بقليل من السمنة ونضع بها عجينة البسبوسة ونقوم بتسوية سطح الصينية بشكل جيد.
- نجهز الفرن قبل البدء في عجينة البسبوسة على درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية حتى يكون ساخن وندخل الصينية بها.
- تترك صينية البسبوسة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من أسفل الصينية ثم نشعل الشواية من أعلاها حتى يتم تسويتها من أعلى الصينية.
- نقوم بتجهيز شربات البسبوسة نضع كوب من السكر الأبيض في اناء ونضيف عليه كوب من الماء ونقلبهم جيدا ونتركها علي النار حتي يعطي قوام سميك ونضيف عسل النحل وعصير الليمون ويتم شكلها على الصينية بعد تبريدها.