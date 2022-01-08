أسهل طريقة ‏لعمل المشمش المجفف في البيت بخطوات بسيطة

‏يعد المشمش من أهم وأفخم أنواع الفواكه التي يحبها الكثير من الأشخاص وكما أن المشمش يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم الإنسان لاحتوائه أيضا على المعادن ويحتوي أيضاً على الفيتامينات ويدخل في كثير من أنواع الأكل ويستخدم في تزيين الحلويات ويتعدد أيضاً استخدامه في مستحضرات التجميل أو الكريمات ‏ويتعدد أيضاً ألوان المشمش مثل اللون البرتقالي أو اللون الأصفر ويعاني بعض من ربات البيوت من طرق تجفيف المشمش في البيت وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المشمش المجفف بأفضل الطرق وبأسهل الطرق أيضاً في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

المشمش

المجفف

المكونات:

أثنين كيلو جرام من المشمش الناضج وغير لين .

كمية من الماء المغلي .

طريقة

التحضير

:

الخطوة الأولى قومي بغسيل المشمش جيدا ‏ حتى تتخلصي من أي شوائب . الخطوة الثانية قومي بشق ثمرة المشمش إلى نصفين وبعد ذلك قومي بإزالة النواة من ثمرة المشمش ثم قومي بإحضار صينية مناسبة رصي ثمرات المشمش في الصينية ثم قومي بوضع الصينية في الشمس لمدة ثلاث دقائق تقريباً . الخطوة الثالثة قومي بجمع كل نصفين من المشمش معاً ثم اتركي ثمرات المشمش لمدة يومين إضافيين ثم قومي بوضع إناء وفيه ماء على النار واتركي الماء حتى يتم غليانه جيداً . الخطوة الرابعة ضعي ثمرات المشمش في قطعة من القماش ثم ضعيها في الماء المغلي واتركيهم لمدة خمس دقائق على الأقل وبعد ذلك قومي بإخراج ثمرات المشمش من الماء وقومي بتصفيته جيداً وبعد ذلك اتركي ثمرات المشمش في مكان يتوفر به هواء لمدة أربع أو خمس أيام ولا يتم ترك ثمرات المشمش في ساعات الليل حتى لا ينزل عليها قطرات النداء ومن الأفضل أن تغطي الصينيه بقطعة من الشاش . وبعد ذلك أصبح المشمش المجفف جاهزاً للاستخدام .

فوائد المشمش المجفف