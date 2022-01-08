طريقة عمل الكيكة العادية الهشة ببيضتين فقط بطريقة سهلة وبسيطة باستعمال الخلاط

الكيكة العادية الهشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره ويتم إعدادها بواسطة الخلاط، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة العادية.

مكونات الكيكة العادية الهشة

تتكون الكيكة العادية من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

بيضتين.

كوب سكر (كوب معياري).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

كوب ماء (كوب معياري).

ربع كوب معياري من الزبادي أو اللبن الرائب.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

كوبين وربع من الدقيق المنخول.

٢ كيس بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة العادية الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والسكر والملح والفانيليا في الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط باللون الأبيض.

ثم نقوم بإضافة ملعقة الخل ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتي الحليب البودرة وربع كوب الزبادي وكوب الماء للخليط ونخلط مجددا بالخلاط الكهربائي حتي تتجانس جميع المكونات.

بعدما تتجانس جميع المكونات نقوم بإضافة الزيت للخليط ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بصب الخليط السائل في وعاء، ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج على ثلاث مراحل ونخلط جميع المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس.

ويجب أن يكون التقليب بالمضرب اليدوي باتجاه واحد.

بعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بصب خليط الكيكة في صينية مدهونة بالزبدة أو السمن ومنثور عليها بعض الدقيق.

ثم ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا ونضعها على الرف الأوسط وتكون النار من الأسفل فقط حتي تتم تسويتها.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: